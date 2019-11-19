В Минтрансе подготовят предложения по изменению правил авиаперевозки животных после инцидента с котом на рейсе «Аэрофлота»

Минтранс подготовит предложения по изменению правил перевозки животных в салоне самолета после инцидента с подменой кота на рейсе «Аэрофлота». Об этом заявил заместитель министра транспорта Александр Юрчик, передает ТАСС.

«Мы сейчас внимательно эту ситуацию изучим, постараемся найти такое решение, чтобы оно было не в ущерб безопасности полетов и, учитывая, что мы все очень любим наших домашних питомцев, не проблемно для них», — сказал он, добавив, что сначала нужно понять, есть ли необходимость менять правила.

По его словам, идея установить единые нормы труднореализуема, так как «существует огромное количество модификаций воздушных судов», однако можно предусмотреть возможность доплаты за минимальный перевес, чтобы взять перевозимое животное в салон самолета.

В начале ноября мужчина по имени Михаил Галин летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом по кличке Виктор. До Москвы Галин долетел с котом в салоне самолета, а перед посадкой на рейс до Владивостока сотрудница «Аэрофлота» потребовала, чтобы кота сдали в специальный багажный отсек, так как его вес на два кг превышает установленный перевозчиком лимит. Галин, боясь, что его питомец не выдержит длительный перелет в багажном отсеке, остался в Москве и купил билет на другой рейс.

Мужчина успешно прошел регистрацию с чужим котом, а затем заменил его на своего и долетел с ним в салоне до Владивостока. Галин рассказал эту историю в фейсбуке, его пост набрал более 16 тысяч лайков.

Вскоре «Аэрофлот» провел проверку и исключил Галина из программы лояльности и аннулировала все его бонусные мили. Многие другие компании, магазины и перевозчики предложили мужчине компенсировать аннулированные бонусные мили.