Адвокаты сестер Хачатурян попросили суда присяжных

Следственный комитет завершил предварительное следствие по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам адвоката Алексея Липцера, который представляет интересы Крестины Хачатурян, он подал ходатайства о прекращении уголовного дела из-за того, что обвиняемые действовали в рамках необходимой самообороны после многолетних истязательств, побоев и даже сексуального насилия со стороны их отца. Адвокат также попросил в случае отклонения первой просьбы провести процесс с участием присяжных. Газета отмечает, что адвокаты Ангелины и Марии Хачатурян подадут аналогичные документы.

«Мы категорически не согласны с предъявленным обвинением»,— заявил Липцер, добавив, что надеется, что Генпрокуратура, куда материалы должны позже поступить для утверждения обвинительного заключения, с ним также не согласится.

Напомним, сестер Крестину, Марию и Ангелину Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) в июле прошлого года. Дополнительная экспертиза подтвердила, что что насильственные действия Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей. До этого следователи тоже установили факты насилия над девушками, но дело возбуждать не стали в связи со смертью подозреваемого.