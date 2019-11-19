Мать осужденного по делу «Хизб ут-Тахрир» Айрата Шакирова рассказала, что в ИК игнорируют голодовку ее сына

Администрация колонии №12 в Вологодской области игнорирует голодовку, которую с 8 ноября держит Айрат Шакиров, осужденный на 18 лет строгого режима за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом «Новой» рассказала его мать Гульнара Каримова.

Как уточняет Каримова, ее сын объявил голодовку в знак протеста против условий содержания, в частности, необоснованного перевода в штрафной изолятор. Об этом она узнала на свидании с сыном, которое состоялось 13 ноября.

«Ни одно постановление о мерах взыскания ему выдано не было. Мой сын считает, что в связи со статьей, по которой он осужден, к нему предвзятое отношение», — рассказала женщина.

Она поясняет, что, по словам ее сына, он объявил о голодовке на камеру, через которую за ним и другими осужденными наблюдают сотрудники ИК. За пять суток, передает Каримова слова своего сына, ни руководство ИК, ни врачи, ни прокурор к нему не приходили, хотя, согласно закону, в случае объявления голодовки заключенным администрация колонии должна незамедлительно выяснить причину такого решения и уведомить прокурора по надзору и УФСИН.

Каримова также сообщила, что несколько раз пыталась встретиться с руководством колонии, но ей в этом по разным причинам отказывали. Она направила жалобы в управление ФСИН по Вологодской области и ФСИН России.

Айрата Шакирова и еще троих фигурантов казанского дела «Хизб ут-Тахрир» признали виновным в организации деятельности запрещенной террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК) и финансировании террористической организации (ч. 1 ст. 205.1 УК) в апреле 2017 года. Приволжский окружной военных суд приговорил Шакирова к 18 годам строгого режима за то, что он занимался распространением идеологии организации и собирали взносы на поддержание ее работы. Никто из осужденных свою вину не признал. Правозащитный центр «Мемориал» считает их политзаключенными.