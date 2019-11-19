В Петербурге мужчине, подавшему более 700 исков, присудили 30 тысяч компенсации за ущемление его прав в СИЗО

Колпинский районный суд Петербурга присудил 30 тысяч рублей компенсации Евгению Парамонову за ущемление его прав в следственных изоляторах и на судебном процессе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд объединил более 700 исковых заявлений Парамонова к СИЗО-1 и СИЗО-4, ФСИН, управлению МВД по Петербургу и Ленобласти, а также министерству финансов. В иске говорилось, что права Парамонова были нарушены в периоды содержания под стражей с 22 сентября 2014 года по 19 июля 2017 года и с 23 апреля по 19 декабря 2018 года.

«Ответчиками неоднократно нарушались его права: прогулки предоставлялись менее одного часа, внутренний двор не был оборудован скамейками, навес от дождя был старым и пропускал осадки, а Парамонов намокал, все было в ямах и лужах, гулять было невозможно. Проход через двор осуществлялся через узкие крутые опасные лестницы, рядом находился контейнер для мусора, который вонял», — говорится в сообщении суда.

Кроме того истец указывал, что его неоднократно очень рано поднимали для этапирования, поздно возвращали, в результате чего из-за участия в судебных заседаниях и следственных действиях он лишался горячей пищи.

По данным «Фонтанки», в 2017 году Парамонов получил шесть лет колонии за мошенничество с лизинговым транспортом и за растрату. В ноябре 2019 года, отмечает издание, против мужчины начался новый судебный процесс — его обвиняют в мошенничестве и легализации доходов, добытых преступным путем.