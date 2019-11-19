На слушаниях по импичменту Трампа американский офицер рассказал о предложениях стать министром обороны Украины

На слушаниях в конгрессе по импичменту президента Дональда Трампа сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман заявил, что власти Украины трижды предлагали ему занять должность министра обороны страны. Его слова цитирует The Wall Street Journal.

🚨#ICYMI: Lt. Col. Vindman was offered the position of Defense Minister for the Ukrainian Government THREE times! #ImpeachmentSHAM pic.twitter.com/8Gx3tzIHzQ — Dan Scavino Jr.🇺🇸 (@Scavino45) November 19, 2019

Видман сказал, что предложения поступили ему от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка во время инаугурации Владимира Зеленского. Видман находился на церемонии в составе американской делегации, пояснил он. По его словам, он трижды отказался от должности, а после возвращение в США рассказал об этом диалоге руководству.

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Палата представителей Конгресса начала процедуру импичмента Трампу в сентябре, открытые слушания начались 19 ноября. Поводом для импичмента стали сообщения о июльском звонке президента США Зеленскому якобы с требованием расследовать возможную коррупционную составляющую при работе сына Байдена в украинской газовой отрасли. Минюст США нарушений в разговоре не нашел.