На Евро-2020 сборная Россия по футболу сыграет с Бельгией и Данией

На Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией и Данией в группе В. Об этом сообщает Интерфакс.

В последнем матче отбора на турнир Россия со счетом 5:0 обыграла Сан-Марино, Дания сыграла вничью с Ирландией (1:1) — обе команды вышли в финальную стадию турнира со второго месте в своей группе.

Копенгаген и Петербург входят в число городов, принимающих матчи Евро-2020, поэтому по регламенту Россия и Дания попали в группу, матчи которой пройдут в этих странах.

Италия, Англия, Испания и Германия также являются странами-хозяйками Евро, и не могли попасть в одну группу с Россией, а с Украиной, также прошедшую квалификацию на турнир, россиян разведут по политическим причинам. Поэтому еще одним соперником России стала Бельгия, игравшая с Россией в отборе на Евро и вышедшая из группы с первого места.

Еще один участник должен определиться по ходу жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.

Всего на ЧЕ по футболу, который пройдет 12 июня — 12 июля 2020 года, отобрались 24 страны. Впервые в истории чемпионатов турнир пройдет в 12 странах континента в таких городах, как Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).