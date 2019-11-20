РБК: Кремль отказался от идеи увеличить число одномандатников перед выборами в Госдуму

Администрация президента решила не менять систему выборов в Госдуму — соотношение числа депутатов-списочников и одномандатников останется прежним. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Таким образом, депутаты будут по-прежнему избираться в пропорции 50/50: 225 человек пройдут в Госдуму по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам.

От идеи оказались после сентябрьских выборов заксобрания, на которых средний результат «Единой России» по спискам составил 68,06%. Если бы он опустился ниже 40% голосов, тогда вероятность обсуждения изменений значительно возрасла, поясняли собеседники РБК.

Кроме того, по мнению единороссов, изменения могли бы помешать управляемости фракции, поэтому в партии выступили против. «Размывается субъектность партии, и в дальнейшем уменьшается управляемость фракции», — пояснил РБК источник в «Единой России».

Ранее источники Bloomberg и «Ведомостей» сообщали, что в Кремле обсуждают возможность проведения парламентской реформы. Речь шла о двукратном уменьшении доли депутатов, избираемых по партийным спискам, — на них предложили оставить 25% мандатов, а на одномандатные округа — 75%.

Такая схема, утверждали собеседники изданий, позволила бы «Единой России» сохранить конституционное большинство и провести необходимые изменения в Конституцию, в том числе забрать часть полномочий от президента к премьеру.