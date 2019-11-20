Сына экс-президента Германии убили на лекции в Берлине
На лекции в Берлине убили 59-летнего сына бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера Фрица. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Вечером 19 ноября Фриц фон Вайцзеккер, глава отделения внутренней медицины частной берлинской клиники, читал лекцию о заболеваниях печени на работе перед 20 слушателями.
Неожиданно на него напал неизвестный мужчина и ударил ножом. Один из слушателей был полицейским, он попытался остановить нападавшего, но сам был тяжело ранен. Полиция задержала нападавшего, его мотивы неизвестны.
Arzt in Charlottenburg ermordet— Nacht Floh (@BZ_NachtFloh) November 19, 2019
Fritz von #Weizsäcker in Schlosspark-Klinik erstochen. https://t.co/CvIfZ9eeLq @bzberlin @BILD_Berlin @J_Schilde @BZcat030 @TomSchreiberMdA @GdPHauptstadt @Djeron7 @GdP_Dir4 @Majonnchen @nfskiberlin @max_langner @4_strauchi @DPolGBerlin @UPol_eV pic.twitter.com/LvjrSXyQaP
Рихард фон Вайцзеккер был президентом ФРГ с 1984 по 1994 годы. Он входил в партию Христианско-демократический союз.