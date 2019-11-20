Сына экс-президента Германии убили на лекции в Берлине

На лекции в Берлине убили 59-летнего сына бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера Фрица. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вечером 19 ноября Фриц фон Вайцзеккер, глава отделения внутренней медицины частной берлинской клиники, читал лекцию о заболеваниях печени на работе перед 20 слушателями.

Неожиданно на него напал неизвестный мужчина и ударил ножом. Один из слушателей был полицейским, он попытался остановить нападавшего, но сам был тяжело ранен. Полиция задержала нападавшего, его мотивы неизвестны.

Рихард фон Вайцзеккер был президентом ФРГ с 1984 по 1994 годы. Он входил в партию Христианско-демократический союз.