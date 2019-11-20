Суд в Екатеринбурге оштрафовал публициста Федора Крашенинникова за пост о судьях

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал публициста Федора Крашенинникова на 30 тысяч рублей по обвинению в оскорблении власти (ч.3 ст. 20.1 КоАП).

Федор Крашенинников и его адвокат. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Судья Марина Трошина отклонила ходатайства защиты о допросе жителя Екатеринбурга Салавата Хазиева, который и написал заявление о правонарушении в отношении Крашенинникова, о вызове в суд прокурора для обеспечения состязательности процесса, и о вызове сотрудников ФСБ, которые готовили заключение о том, что публикация Крашенинникова носит «оскорбительный» характер.

Сам Крашенинников на суде указывал, что в материалах дела фигурирует название не его, а другого телеграм-канала, отличающегося на одну букву. Выступавшие в суде полицейские заявили, что им поступила информация из ФСБ о том, что канал зарегистрирован на номер телефона Крашенинникова.

Как рассказал «Новой газете» Крашенинников, решение суда будет обжаловано. Адвокат политолога Алексей Бушмаков отметил, что дело стоило закрыть как минимум за истечением сроков давности: с момента публикации поста, из-за которого судили Крашенинников, прошло более трех месяцев.

«Кроме того, эксперт, дававшая заключение, не была предупреждена об ответственности за составление заведомо ложного заключения. В суд ее также вызывать и предупреждать об ответственности отказались. То есть составленный ей документ доказательств доказательством по делу являться не может», — сказал адвокат.

Об административном деле в отношении Федора Крашенинникова стало известно 28 октября. Поводом стал пост в телеграм-канале, в котором давалась негативная оценка российским судьям. Сам Крашенинников на суде назвал дело «методом сведения политических счетов».