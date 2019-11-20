Российские авиакомпании потеряли 3,2 миллиарда рублей из-за запрета на полеты в Грузию

Российские авиакомпании оценили убытки от запрета правительства на полеты в Грузию в 3,2 миллиарда рублей. Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, больше всех — 1,2–1,3 млрд рублей — потеряли «Уральские авиалинии», которые летали в Грузию из Москвы и регионов. Далее по количеству убытков идут «Аэрофлот» и S7, которые недосчитались примерно 700 млн рублей. Лоукостер «Победа» потерял около 400 млн рублей, Red Wings – около 120 млн, Smartavia – почти 100 млн рублей.

При этом, несмотря на обещания Минтранса компенсировать убытки, сотрудники трех авиакомпаний сказали «Ведомостям», что уже на это не рассчитывают. Их опасения связаны с тем, что компании до сих пор не получили обещанные выплаты за подорожание керосина в 2018 году.

Ранее сообщалось, что авиакомпании, чтобы не изменять оборот воздушных судов, поставила высвободившийся флот на курорты Черного моря. «До них, как и до Грузии, около двух часов полета. <...> Но из-за конкуренции прибыль на этих рейсах существенно ниже», — рассказал источник «Коммерсанта» в отрасли.

Указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки на территорию Грузии, вступил в силу 8 июля. Грузинские авиакомпании с этого же дня временно не могут летать в Россию.

В Минтрансе объясняли, что такие меры необходимы для обеспечения достаточной авиационной безопасности из-за протестов в Тбилиси этим летом. Они начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента и говорил на русском языке. Одним из требований демонстрантов была отставка Георгия Гахарии, который на тот момент занимал пост главы МВД. В сентябре он стал премьер-министром, сменив на этой должности Мамуку Бахтадзе.

В октябре премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что бюджет страны после введения запрета на авиасообщение с Россией потерял порядка 350 млн долларов.