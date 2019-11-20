Нетаньяху и лидер оппозиции Ганц не смогли сформировать коалиционное правительство

В Израиле действующий премьер-министр Беньямин Нетаньяху и лидер левоцентристского блока «Кахоль-лаван» («Сине-белые») Бени Ганц не смогли договориться о формирования широкого правительства. Об этом они рассказали после прошедшей накануне вечером встречи.

После сентябрьских выборов — вторых за год, — где правая партия «Ликуд» Нетаньяху не смогла получить большинство, первым в течение 28 дней пытался создать кабинет министров сам Нетаньяху. Однако в октябре он вернул свой мандат президенту за два дня до окончания срока, из-за того что Ганц отказался от формировании компромиссного правительства национального единства.

28-дневный срок Ганца подойдет к концу в ночь на 21 ноября. Согласно твиту действующего премьера, лидер «Кахоль-Лаван» выступил против плана президента Реувена Ривлина, чтобы кабмин вновь возглавил Нетаньяху. Он также упрекнул Ганца в ведении переговоров о формировании правительства с израильскими арабскими партиями.

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Теперь, как отмечает Haaretz, у каждого депутата Кнессета будет 21 день, чтобы заручиться поддержкой большинства своих коллег и потребовать у президента мандат на формирование правительства. В случае неудачи в стране объявят повторное голосование. И Ганц, и Нетаньяху считают третьи за год выборы «плохим вариантом». Возможными вариантами Haaretz называет создание правительства национального единства или формирование правительства меньшинства с «Объединенным арабским списком».