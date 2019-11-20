«Левада-центр»: россияне стали чаще говорить о важности гражданских прав

Россияне стали чаще говорить о важности для них прав и свобод человека, которые еще два года назад не имели для них особой ценности. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Так, с 2017 года доля россиян, считающих свободу слова одним из важных прав, выросла с 34% до 58%, а количество тех, кто указал важность мирных собраний и беспрепятственного получения информаци увеличилось с 13% до 28% и с 25% до 39%.

В тройку прав, лидирующих по важности в глазах населения, вошли «жизнь, свобода, личная неприкосновенность» (доля россиян, выбравших этот вариант выросла за два года с 72% до 78%), «медицинская помощь» (на том же уровне) и «справедливый суд» (с 50% 64%).

Таблица «Левада-центра»

«Существенное увеличении частотности ответов (при сохранении методики) может свидетельствовать об актуализации повестки, в данном случае — „прав человека“, в общественном мнении. Респонденты стали чаще отмечать права, важность которых для них ранее не имела выраженной значимости», — отмечают социологи.

По словам социолога Карины Пипии, эти темы стали восприниматься острее на фоне пенсионной реформы и недовольства материальным положением.

Исследование проводилось дома у респондента методом личного интервью с 24 по 30 октября 2019 года. Участие в нем приняли 1616 человек из 137 населенных пунктов 50 субъектов России.