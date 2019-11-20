Глава Верховного суда Татарстана высказался за возвращение смертной казни

Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов поддержал возвращение «высшей меры наказания» — смертной казни — в исключительных случаях, когда «говорить об исправлении невозможно». Возможную отмену моратория на казни депутаты и чиновники стали обсуждать после убийства девятилетней девочки в Саратове в октябре.

«Я сторонник смертной казни... Как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50-60 трупов… Когда детей убивают? Когда издеваются? Разве это соразмерно – пожизненное лишение свободы?» — сказал Гилазов, выступая перед студентами юрфака Казанского университета (цитата по «Коммерсанту»).

Он отметил, что «очень большая часть общества говорит, что надо вернуть [казнь]»: «Мы ее не отменили, мы ее остановили. И то, что общество так относится, определенная доля оправданности в этом есть». Согласно последним соцопросам, сторонниками отмены моратория называл себя каждый второй респондент: их было 52%, по подсчетам ФОМ, и 49%, по данным «Левада-центра».

После трагедии в Саратове ряд депутатов Госдумы начали выступать за возвращение смертной казни в качестве наказания за преступления против жизни и половой неприкосновенности детей. «Справедливая Россия» анонсировала законопроект об отмене моратория, который который ввели в 1997 году для вхождения в Совет Европы (казни противоречат первой статье Европейской конвенции, гарантирующей «право на жизнь»), а в официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился соответствующий опрос: казни поддержали три четверти от более 150 тысяч его участников.