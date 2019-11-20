В Хабаровском крае у ЛГБТ-активистки прошел обыск по делу о распространении порнографии

К ЛГБТ-активистке и режиссеру детского театра «Мерак» Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре пришли с обыском по уголовному делу о распространении порнографических материалов, сообщает ОВД-Инфо.

Это случилось сегодня утром: обыски прошли не только в квартире активистки, но и в помещении ее детской театральной студии. Сотрудники правоохранительных органов изъяли технику, документы и детские альбомы.

26-летнюю активистку задержали прямо на вокзале Комсомольска-на-Амуре, куда она вернулась из поездки в Санкт-Петербург. Сначала Цветкову опросили в качестве свидетеля, однако после того, как она отказалась давать показания, ее перевели в статус подозреваемой, мотивировав это тем, что она является лесбиянкой, секс-тренером и активно ведет пропаганду.

Цветкова и раньше сталкивалась с давлением силовиков. Детскую студию «Мерак», где прошли обыски, ей пришлось закрыть из-за травли, которую развернулась в городе в адрес ее воспитанников. Им не дали выступить на фестивале активистского искусства из-за спектакля о гендерных стереотипах «Розовые и голубые», а саму Цветкову вызывали в полицию из-за ее бодипозитивного проекта и активности в соцсетях.