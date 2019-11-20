В Петербурге пенсионера задержали за пост во «ВКонтакте» о взрыве в архангельском УФСБ

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра противодействия экстремизму задержали 68-летнего мужчину по уголовному делу об оправдании во «ВКонтакте» взрыва в приемной Архангельского УФСБ. Об этом сообщили источники Интерфакса и «Мойки78».

В результате самоподрыва в октябре прошлого года, который совершил 17-летний студент колледжа Михаил Жлобицкий, были ранены трое сотрудников ведомства, сам подросток погиб. В связи с этим в течение года обыски прошли более чем у ста человек, а за оценку действий студента завели дела на нескольких пользователей соцсетей, а также на псковскую журналистку Светлану Прокопьеву.

Задержание пенсионера из Петербурга прошло накануне. При обыске у мужчины нашли брошюры экстремистского содержания. В 2003 году он обвинялся в хулиганстве, но дело прекратили, отмечает Интерфакс. Сам пост был опубликован еще в декабре 2018 года, а дело возбудили 10 ноября: Центр экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета нашел там оправдание взрывов и угрозы их совершения.

Согласно поиску по цитате, которую приводит «Мойка78», запись 9 декабря опубликовал пользователь под ником Stalinskiy Sokol, у которого в качестве даты рождения указан 1930 год. В несвязной записи, которая по-прежнему доступна, утверждается о фабрикации ФСБ уголовных дел и необходимости «бескомпромиссно идти к нашей цели Светлого вам будущего анархического коммунизма». Жлобицкий называется там «героем нашего времени», а автор ждет, что сам «скорее всего подохнет из-за взрыва».