В Ростове-на-Дону сотрудник правоохранительных органов взял в заложники жену и ребенка

В Ростове-на-Дону сотрудник правоохранительных органов заперся в своей квартире и взял в заложники жену c ребенком, сообщили местные издания «Блокнот Ростов» и DonDay. После многочасовых переговоров он отпустил сначала ребенка, а затем и женщину, уточняет Mash.

О происшествии стало известно около 8:00 мск, пишет «Комсомольская правда». Из-за спецоперации район дома на Красноармейской улице у СИЗО-1 оцепили, с 38-летним мужчиной несколько часов вели переговоры. «Единственным его требованием было – оставить его в покое», утверждает телеграм-канал «112» без указания источника.

В центре Ростова ФСБ берет штурмом квартиру, где следователь взял в заложники свою жену.



По предварительной информации, мужчина вооружен пистолетом. С ним вели переговоры, но они ничем не закончились. После чего приняли решение брать квартиру штурмом. pic.twitter.com/sUpbmQxl8X — baza (@bazabazon) November 20, 2019

DonDay называет мужчину полицейским, однако, по данным каналов BAZA и Mash, речь идет о подполковнике Следственного комитета Сергее Ткачеве. «Раньше он работал в одном из ростовских управлений, затем перевелся в соседний регион», — добавляет «Блокнот».

По версии Mash, с утра жена Ткачева Алла, находящаяся на восьмом месяце беременности, вызвала врачей из-за болей в животе, однако у супруга «разыгрались нервы» и он «внезапно он пригрозил застрелить» ее. Ростовский СК в пресс-релизе также называет инцидент «бытовым конфликтом».

По версии BAZA, к Ткачеву пришли с обысками по делу главы ростовского УФСИН Муслима Даххаева. На прошлой неделе Даххаева арестовали по обвинению разглашении гостайны, а в Дагестане были задержаны ряд высокопоставленных сотрудников колоний — до перевода в Ростовскую область Даххаев был заместителем министра внутренних дел республики.