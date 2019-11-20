Блогер, опубликовавший фото экологического бедствия в Сегеже, сообщил об угрозах

Блогеру и путешественнику Павлу Пашкову начали поступать угрозы после того, как он опубликовал пост об экологических проблемах карельского города Сегежи. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

Несколько дней назад в своём блоге Пашков разместил фотографии жёлтого снега, выпавшего в городе , а также мертвых птиц. После этого, по словам блогера, в интернете и по телефону ему стали приходить анонимные угрозы, а также требования удалить пост.

«За ночь почту завалили анонимными угрозами в адрес моей общественной деятельности. Идут ddos-атаки на сайт, «левые» прозвоны на телефон, долбят со всех сторон. […] Несколько писем с нервным требованием вообще прекратить деятельность в защиту лесов России! Агрессивно, прямые угрозы. Утром попытались взломать социальные сети!» — написал он.

В середине ноября жители Сегежи рассказали в соцсетях о внезапной массовой гибели птиц после выпадения жёлтого снега. Люди предположили, что это результат выбросов ЦБК.

На предприятии заявили, что никаких сверхнормативных выбросов нет и никаких аварийных происшествий не фиксировалось. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в соцсетях, что птицы погибли «от естественных причин». Роспотребнадзор в свою очередь также не нашел превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ в воде и в воздухе.