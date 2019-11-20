Мосгорсуд отказался восстановить на службе полковника МВД, уволенного из-за дела Голунова

Московский городской суд отказался восстановить на службе отставного полковника полиции Андрея Щирова, который возглавлял отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного округа Москвы. Именно этот отдел летом вел дело специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Как сообщает Интерфакс, заседание по Щирову проходило в закрытом режиме. В октябре суд также отказал в аналогичных исках и двум полицейским, которые непосредственно задерживали Голунова, – Дениса Коновалова и Романа Феофанова. Жалобу четвертого уволенного полицейского, Максима Уметбаева, которого Голунов обвинял в избиении перед медосвидетелствованием, рассмотрят 4 декабря.

Голунова задержали в Москве днем 6 июня и спустя несколько дней отправили под домашний арест. Полицейские утверждали, что нашли у него несколько свертков с наркотиками, которые тот якобы собирался перепродать. Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили, а уголовное преследование связывал с расследованием о похоронном бизнесе. После общественного резонанса преследование журналиста прекратили, а СК в настоящий момент проверяет материалы дела на предмет фальсификации. Все материалы по нему были засекречены.