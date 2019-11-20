Пресс-секретаря Басманного суда назначили мировой судьей

Мосгордума одобрила 11 кандидатов в мировые судьи, сообщила пресс-служба городского парламента. На участке №359 по Басманному району судьей стала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, уточнила «Новой газете» депутат Дарья Беседина. Сама Царева не ответила на дополнительные вопросы «Новой».

Из-за территориальной близости с Центральным аппаратом СК в Басманном суде рассматриваются наиболее резонансные уголовные дела последних лет, которые вело ведомство: там же, в частности, принималось решение об аресте фигурантов «московского дела» и о массовых обысках у сторонников Навального по всей стране.

Утверждают мировых судей, в отличие от федеральных, депутаты законодательного собрания региона. Для мирового судьи, который рассматривает дела частного обвинения, необходимо достижение возраста 25 лет, высшее юридическое образование и пятилетний стаж работы по юридической специальности. Царева начала выступать в СМИ от лица Басманного суда в декабре 2015 года.

В последнее время судьями все чаще назначают именно сотрудников судов: согласно исследованию Института проблем правоприменения и «Проекта», по стране на бывших судебных клерков приходятся шесть из десяти мировых судей. На судебных участках еще около 30% также являются выходцами из силовых органов. Представители же негосударственного сектора, адвокаты, нотариусы и ученые, назначаются там только в 13% случаев.