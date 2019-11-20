На Мальте задержали бизнесмена по делу об убийстве журналистки, которая расследовала «панамские архивы»

На Мальте задержали крупного бизнесмена Йоргена Фенека по делу об убийстве в 2017 году журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая участвовала в расследовании «панамского досье». Об этом сообщает Times of Malta со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Фенек был задержан утром на своей яхте у побережья Мальты, полиция заставила экипаж судна вернуться в порт Портомасо. Издание сообщает, что решение о задержании было принято в спешке, так как бизнесмен планировал побег.

Накануне премьер-министр страны Джозеф Мускат подписал письмо, в котором пообещал предложить помилование подозреваемому соучастнику преступления, если тот назовет заказчика и представит соответствующие доказательства.

В феврале 2017 года Дафне Каруана Галиция рассказала о компании 17 Blaсk Limited. Она утверждала, что организация связана с мальтийскими политиками. В том числе журналистка обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны. По ее сведениям, у жены премьер-министра якобы есть офшорная компания в Панаме.

Спустя восемь месяцев Галиция погибла: ее машина взорвалась вскоре после того, как журналистка отъехала от дома. После смерти женщины, журналисты продолжили расследование и выяснили, что зарегистрированная в Дубае компания 17 Blaсk принадлежит Фенеку.

«Панамский архив» был опубликован в 2016 году Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Неизвестный источник передал более 11 млн материалов, занимающих более 2,5 терабайт данных, немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. Расследование было основано на документах юридической фирмы Mossack Fonseca.