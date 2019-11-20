Телеведущие Ксения Собчак и Ольга Бузова возглавили рейтинг Forbes по доходам в инстаграме

Телеведущая Ксения Собчак больше остальных российских знаменитостей заработала на рекламе в инстаграме, подсчитал журнал Forbes вместе с исследовательской компанией Double Data. Всего рынок рекламы в российском сегменте оценивается в 12-15 миллиардов рублей.

Доходы Ксении Собчак от рекламных постов с прошлого июня до конца мая этого года, по рассчетам журнала, составили 1,4 миллиона долларов. Ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко и певица Ольга Бузова, делящие второе место, заработали в соцсети за тот же период около 860 тысяч долларов каждая.

Остальные представители рейтинга так же были телеведущими и представителями шоу-бизнеса: «Подписчики идут за звездой с платформы на платформу», — объяснили это исследователи из Double Data. Как отмечает Forbes, в топ-15 вошли всего двое мужчин: автоблогер и чемпион мира по игре Need For Speed Алан Енилеев занял четвертое место с доходом в 850 тысяч долларов, а боец смешанных боевых единоборств Хабиб Нурмагомедов — седьмое место с 570 тысячами.

Нурмагомедов возглавлял составленный Forbes летом рейтинг блогеров и звезд моложе 40 лет: все его доходы журнал оценивал в 11,5 миллионов долларов. На второй строчке была Ольга Бузова с доходом в 4,4 миллиона. Лидер по рекламе в инстаграме Ксения Собчак заняла там 12-е место: ее доходы оценивались в миллион долларов.