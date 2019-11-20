Правозащитники: заключенный впал в кому после избиения в кемеровской колонии

Заключенный в кемеровской исправительной колонии Илья Руденко избили до коматозного состояния. Об этом сообщает издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на координатора местной правозащитной организации «Сибирь Правовая» Дмитрия Камынина.

«Поступила информация: в ИК №22 Кемеровской области избили человека, молодого парня, избили до полусмерти», — рассказал Камынин в своем видеообращении на YouTube.

Правозащитники предполагают, что побои 24-летнему Руденко нанесли заключенные, сотрудничающие с администрацией. После они перевели молодого человека в другую колонию, где надеялись привести его в чувство, однако им все же пришлось госпитализировать его оттуда в областную клиническую больницу.

По данным издания, сейчас инцидент расследуют правоохранительные органы. Заключенный находится в тяжелом состоянии. Организация «Сибирь правовая» с 2018 года помогает родственникам заключенных, которые жалуются на пытки и другие нарушения их прав.