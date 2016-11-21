На праймериз во Франции победил «друг Путина» Франсуа Фийон

Франсуа Фийон. Фото: EPA

62-летний Франсуа Фийон с неожиданно крупным счетом выиграл первый тур праймериз по выбору кандидата в президенты Франции от правых.

Фийон, который давно поддерживает тесные отношения с Владимиром Путиным, выступает за признание Крыма и снятие санкций с России, набрал более 44% голосов. 71-летний «право-центрист» Ален Жюппе, считавшийся главным фаворитом — более 28%.

Николя Саркози, которому большинство аналитиков и социологов предсказывало попадание во второй тур вместе с Жюппе, выбыл из борьбы за президентское кресло (меньше 21%).

Напомним, последний опрос, проведенный за два дня до голосования для газеты «Монд», показывал, что за Фийона готовы проголосовать 30%, за Жюппе и Саркози — по 29%. Этот опрос оказался далеким от реальности, но, тем не менее, самым точным. Ни один другой даже близко не указывал на победу Фийона.

Впрочем, предсказать результаты этих «праймериз» было чрезвычайно трудно. Во-первых, это первый такой опыт для французских правых и не было ясно, сколько людей придет на участки.

В итоге проголосовали более 4 миллионов человек. Это больше, чем ожидалось, но в масштабах страны все равно мало: 4 миллиона — это примерно каждый десятый французский избиратель.

К тому же, нельзя сказать, что их волеизъявление отражает «среднюю температуру» по стране или хотя бы по правой ее «палате».

Несмотря на то, что для участия в голосовании нужно было подписать бумагу, в которой сообщается, что избиратель «разделяет ценности республиканских правых и центристов», в выборах приняли участие и леваки.

Многие из них мотивировали это желанием не допустить во второй тур одиозного Николя Саркози. И голосовали, большей частью, за самого «уравновешенного» из лагеря правых — Алена Жюппе, который выступает в роли объединителя и примирителя всех французов и принципиально отказывается заниматься ультраправым популизмом.

Жюппе, кстати, не признает аннексию Крыма, призывает к полному выполнению Минских соглашений, считает, что Башар Асад должен уйти и называет бомбардировки Алеппо «военным преступлением».

Второй тур праймериз состоится в ближайшее воскресенье, 27 ноября.

Учитывая прокремлевскую позицию Фийона, а также то, что победитель этих праймериз с большой долей вероятности станет будущим президентом Франции, воскресное голосование приобретает особое значение и для многих российских наблюдателей.

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Перед голосованием, в четверг вечером, 24 ноября, Фийон и Жюппе сойдутся в теледебатах.

Ну, а Николя Саркози окончательно сходит с политической сцены, хотя пока и остается на сцене юридической (в качестве подозреваемого по нескольким делам).

«Итак, для меня наступило время вести жизнь с большим количеством частных страстей и с меньшим количеством страстей общественных. Удачи Франции», — признал Саркози сразу после поражения. И поддержал своего бывшего премьера (с которым они в последние годы серьезно конфликтовали): «Какими бы ни были наши разногласия, мне кажется, что Франсуа Фийон лучше понимает то, какие вызовы стоят перед Францией» — сказал Саркози.

Его с Фийоном роднит не только приверженность «жестким» правым ценностям (иногда не отличающимся от ультраправых), но и тесные связи с руководством России.