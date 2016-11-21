Никому не известные подрывники-бизнесмены

ФСБ назвала новых арестованных «украинских диверсантов» предпринимателями, но в бизнес-среде Крыма их не знают. Зато Украина знает имя человека, который может быть объявлен следующим диверсантом

Что произошло

В воскресенье вечером телеканал «Россия-1» рассказал о задержании в Крыму новых «украинских диверсантов»: Алексея Стогния и Глеба Шаблия. Согласно озвученной информации, российские спецслужбы «взяли» их еще во вторник, 15 ноября.

На кадрах оперативной съемки ФСБ видно, что у Стогния оперативники находят заряженный пистолет. Закадровый голос называет его старшим офицером Главного управления разведки Минобороны Украины. На допросе мужчина говорит, что собирал разведывательные данные о военной инфраструктуре и кораблях Черноморского флота, а также анкетные данные офицеров ЧФ.



Опубликованная часть допроса второго задержанного, Глеба Шаблия, сводится к его признанию: «По указанию руководства Главного управления разведки Министерства обороны Украины выполнял разведывательные задания». На допросе Шаблий называет себя «капитаном второго ранга», «офицером третьего отдела первого департамента Главного управления разведки» Минобороны Украины.

В самом украинском военном ведомстве задержание своих сотрудников в Крыму в очередной раз отвергли. «Дело в том, что на самом деле украинских военных, тем более разведчиков, никто не задерживал. Это могут быть люди, которые сейчас проживают на территории Крыма и являются военнослужащими, которые ушли на пенсию. Таких сейчас на территории Крыма много, и ФСБ имеет доступ к личным делам. Нет никакой преграды, чтобы взять дело и объявить человека диверсантом», — заявил на брифинге в Киеве спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Оба задержанных арестованы Киевским районным судом Симферополя на два месяца. Сейчас, по информации СМИ, они продолжают давать признательные показания.

«Какие в Севастополе диверсанты?»

Пытаясь выяснить подробности биографий Алексея Стогния и Глеба Шаблия, «Новая газета» зацепилась за озвученную «Россией-1» информацию. В репортаже телеканала говорится, что оба задержанных работали в Крыму под легендой ведения предпринимательской деятельности. В частности говорилось, что у Стогния в Севастополе есть магазин канцелярских товаров.

Однако ни в одном севастопольском бизнес-объединении задержанных не знают.

Алексей Штагний и Глеб Шаблий. Кадры оперативной съемки

Председатель Союза предпринимателей Севастополя Марат Тюнин заявил «Новой газете», что впервые слышит фамилии задержанных. При этом к сообщениям о диверсантах он отнесся скептически.

— В нашем союзе таких людей точно нет. Знаете, смешно уже: ну какие диверсанты в Севастополе? Все здесь спокойно.

Со схожим мнением выступил и председатель севастопольской «Опоры России» Валерий Васюнин.

— Мне фамилии Стогния и Шаблия не говорят ничего.

«В то же время нельзя ставить вопрос так, что если фамилия предпринимателя незнакома членам объединений, то он — не диверсант»

У нас тысячи предпринимателей работают, и о них никто не знает. Я бы отталкивался от того, как давно начали работать эти предприниматели? Если в украинский период, то я не поверю, что они могли быть сотрудниками СБУ или разведчиками. Был запрет на предпринимательскую деятельность для силовиков, и он соблюдался. Как прикрытие это тоже не использовалось. Если же эти люди стали предпринимателями уже в российский период, то они могут, конечно, быть сотрудниками украинской разведки и СБУ. Хотя, честно говоря, у меня новости о предпринимателях-диверсантах вызывают улыбку.

Председатель севастопольского отделения «Деловой России» Олег Николаев также заявил, что не знает Шаблия и Стогния, но посоветовал поинтересоваться насчет личности последнего у депутата Законодательного собрания города Татьяны Вусатенко. «Она очень хорошо знает севастополський рынок канцтоваров», — заверил Николаев.

Однако и госпожа Вусатенко в разговоре с корреспондентом «Новой» призналась, что фамилии задержанных впервые услышала из СМИ.

Поиск предпринимателей Шаблия и Стогния по базе ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы также не дал результатов.

Кто следующий?

Не найдя информации о предпринимательской деятельности новых диверсантов, мы решили использовать другую «зацепку»: прозвучавшее на ТВ утверждение о связи Стогния и Шаблия с «группой Дмитрия Штыбликова» — «диверсантами», задержанными в Севастополе 9 ноября.

Брат Дмитрия Штыбликова Алексей рассказал «Новой», что ничего не знает о задержанных.

— Никогда не слышал от Димы об этих людях. То есть они точно не общались близко, — сказал он.

Не знают новых «диверсантов» и в семье взятого ФСБ 9 ноября Владимира Дудки.

За комментарием «Новая газета» обратилась к бывшим сотрудникам украинского аналитического центра «Номос», работниками которого были объявленные «диверсантами второй волны» Штыбликов и Бессарабов. Экс-директор центра энергетических программ «Номоса» Михаил Гончар сообщил «Новой газете», что Стогний и Шаблий никогда не являлись сотрудниками центра.

— Никакого отношения к центру «Номос» эти люди точно не имели. После истории с Дмитрием Штыбликовым и Алексеем Бессарабовым я вообще убежден, что «диверсантов» назначают. Автономизация энергообеспечения Крыма от Украины — процесс довольно сложный. И, насколько я знаю, имеющиеся сейчас коммуникации не рассчитаны на низкие температуры. По моей информации, в Крыму зимой будут масштабные отключения электроэнергии. Нужно найти ответственных. И вот они.

По словам Гончара, он может предполагать, кого в Крыму могут задержать и объявить следующим «диверсантом».

— В октябре пропала связь с директором «Номоса» Сергеем Куликом, который после марта 2014-го остался жить в Севастополе. Мы боимся, что он тоже может появиться в списке.