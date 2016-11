Их ответ Брекситу

Европарламент озаботился пропагандистским давлением, которое оказывают на Евросоюз Россия и ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — ред.) и даже принял резолюцию по этому поводу. Резолюция сообщает, что эта пропаганда искажает правду, возбуждает страх, и пытается посеять рознь между странами ЕС и сомнения граждан в возможностях Евросоюза.

С целью противодействия пропаганды парламентарии предлагают создать в ЕС свою собственную контрпропагандистскую машину, и инвестировать в образование, медиа, расследовательский журнализм и вообще всякие социальные институты, которые научат граждан правильно анализировать прессу.

Наши патриоты тут же, конечно, привычно возмутились: как же, обижают нашу рашу тудей.

А дело между тем не в Russia Today. На мой взгляд, дело куда интересней.

В самом деле, какое самое важное событие в жизни Евросоюза случилось за последние несколько месяцев?

Конечно, Brexit.

Причин, по которой Великобритания проголосовала за Брексит, две. Первая: излишняя бюрократизация. Британцы не хотят, чтобы ими правили брюссельские бюрократы, которые чем дальше, тем больше напоминают оцифрованную Китайскую империю эпохи Цинь. Вторая: иммиграционная политика ЕС.

Вопрос: какая была реакция Европарламента на Брексит?

«Это не останется без последствий», — пригрозил прямо с трибуны Европарламента президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Время политики умиротворения прошло», — объявил другой депутат, Манфред Вебер. «Евросоюз не будет заложником внутренней партийной политики консерваторов», — пообещал парламентарий Джианни Питтелла.

Причиной Брексита стала не пропаганда ИГИЛа. И не злые козни Russia Today. Причиной Брексита стала дисфункциональная политика евробюрократии. И за все время, которое прошло после Брексита, евробюрократия не проявила ни малейшего желания даже адресоваться к поднятым им проблемам. Жан-Клод Юнкер публично объявил, что Еврокомиссия не несет никакой вины за результат британского референдума. Вину несет только Найджел Фарадж и прочие лгуны. «Вы сфабриковали реальность», — заявил Юнкер Фараджу.

Еще одна существенная история была, конечно, Греция. История Греции была очень проста: в 2001-м году страна вступила в зону евро, хотя ни по одному из параметров: дефицит бюджета, собираемость налогов, уровень развития экономики и пр. — она элементарно не соответствовала критериям ЕС. Греческие цифры были просто подделаны, как пятерка в журнале нерадивого двоечника. Чиновники, которые принимали Грецию в ЕС, не могли этого не знать, но закрыли глаза, поскольку любая бюрократия стремится к расширению полномочий и территорий. После того, как дело кончилось предсказуемым крахом, никто из бюрократов, ответственных за фальшивые цифры, не пострадал. Более того, Греция открыто и безнаказанно шантажировала всех остальных членов ЕС. Как гласил анекдот времен байл-аута, «Типичная немецкая семья: папа, мама, ребенок и грек».

Третья существенная история последнего времени — это миграция. Чиновники ЕС поощряют все больший и больший приток ближневосточных иммигрантов, значительное количество которых откровенно презирает кяфиров, с которых едет кормиться, и столь же откровенно обещает нарожать побольше детей, чтобы захватить ЕС изнутри.

Однако вместо того, чтобы пересмотреть свою иммиграционную политику, ЕС предлагает в своей резолюции бороться с ИГИЛом. Вы, наверное, думаете, что бороться с ИГИЛом проще всего, если не пускать исламистов в Европу. Или как-нибудь сократить их возможность жить на пособия, которые они открыто провозглашают «пособиями на джихад».

Увы. Резолюция ЕС предлагает с целью борьбы с ИГИЛом давать больше «места в СМИ и повышать узнаваемость мусульманских клириков-представителей мейнстрима, которые имеют достаточный вес для того, чтобы делегитимизировать пропаганду ИГИЛа».

Тут надо сказать, что я действительно с большим удовольствием увижу в СМИ тех уроженцев Ближнего Востока, которые стоят на позициях светскости и просвещения. Например, блестящую Айян Хирси Али, автора The Infidel. Уроженку Сирии Вафу Султан, автора The God Who Hates. Мааджида Наваза, раскаявшегося исламского экстремиста, автора Radical. Я не сомневаюсь, что эти люди действительно будут критиковать исламский экстремизм.

Но резолюция не собирается «повышать узнаваемость» этих деятелей Просвещения. Она собирается «повышать узнаваемость» мусульманских клириков, представителей мейнстрима. Я не всегда слышу этих клириков критикующими исламистов. Зато я часто слышу, как они обрушиваются с гневной критикой на всех, кто не считает ислам мирной религией. Вы можете понять, почему мне кажется, что если Евросоюз будет давать деньги на то, чтобы исламская пропаганда звучала из всех утюгов, это будет не лучшим способом борьбы с исламизмом.

Еще раз: я вовсе не защищаю Russia Today. И мне даже в каком-то смысле приятно, что эта достойная организация оказалась в одной резолюции с ИГИЛом.

Но в данном случае речь не о Russia Today.

Речь о другом. Вскоре после начала войны на Донбассе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил, что ЕС нуждается в собственной армии, а в качестве причины ей обзавестись Жан-Клод Юнкер указал на необходимость защищать европейские ценности перед лицом угрозы России.

При этом мы все прекрасно понимаем, что если б Евросоюз хотел защитить Украину с военной точки зрения, он имел массу способов это сделать, не прибегая к созданию евроармии. В конце концов, можно было просто спешно принять Украину в НАТО. Очевидно, что угроза со стороны России — лишь предлог, а армия нужна г-ну Юнкеру для чего-то другого.

Точно также сейчас, пользуясь, как предлогом, существованием Russia Today, ЕС собирается создавать свою пропагандистскую машину. Которая будет объяснять еврогражданам, почему правильно регулировать степень кривизны огурцов, и как надо бороться с Глобальным Потеплением, ГМО, фашизмом, расизмом и антиисламизмом.

Когда эта машина европропаганды будет подкреплена евроармией, выйти из ЕС, согласитесь, станет значительно труднее.

Так что, видимо, Жан-Клод Юнкер и евробюрократы все-таки сделали выводы из Брексита. И эта резолюция — один из них.