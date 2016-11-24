«Он добрый, мудрый и терпеливый»

В Московском окружном военном суде продолжаются слушания по делу об убийстве Бориса Немцова. Доказательства представляет сторона обвинения. На скамье подсудимых пятеро — Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Анзор и Шадид Губашевы и Хамзат Бахаев. Шестой — Беслан Шаванов — погиб при задержании. В суде уже выяснили, что за Немцовым следили на автомобиле ZAZ Chance, в котором нашли следы подсудимых. Свидетель, бывшая домработница, днем ранее опознала на видео около места убийства Анзора Губашева и Беслана Шаванова. По версии следствия, они следили за политиком, Заур Дадаев — непосредственный киллер. Дело в отношении предполагаемого организатора — Руслана Мухудинова — выделено в отдельное производство, сам он в розыске.

В четверг в суде при присяжных допросили бывшую девушку Шадида Губашева Ксению Штыркину, специалиста по набору персонала банка «Тайга». Она сразу сказала, что не имеет обид и намерений оговаривать его, неприязненных отношений нет.

Девушка рассказала, что она познакомилась с Шадидом лет шесть назад в общей компании в деревне Козино Одинцовского района, где Губашевы снимали дом вместе с Хамзатом Бахаевым. Ксения бывала в их доме. Никаких подробностей она не знает — только что Анзор работал охранником в магазине в Москве и ездил на серебристой машине, а работа Хамзата Бахаева — якобы как-то связана с теплосетями и связью, он, со слов Штыркиной, ездил на большом черном джипе. Шадид Губашев работал тоже где-то в теплосетях, говорит свидетель, а до этого водил КАМАЗ. Машину купил в кредит, его помогла взять бывшая девушка.

Шадид говорил, что Заур Дадаев — его троюродный брат, военный.

27 февраля 2015 года — день убийства — Штыркина провела как «обычный рабочий день», то есть была на работе и дома, с Шадидом лишь переписывалась и в тот день ни с кем из подсудимых не встречалась. 28 февраля Шадид около восьми вечера забрал девушку со дня рождения на своем черном BMW с номером 353, и вместе поехали в Одинцово. На вопрос, что он делал днем, Шадид сказал, что провожал брата Анзора в аэропорт домой.

1 марта вместе с Шадидом Ксения поехала в Химки в гости к друзьям. Утром 2 марта Штыркина, с ее слов, уехала на работу, а Шадид чуть позже позвонил и сказал, что уезжает на родину на своей машине.

До задержания он не вел себя подозрительно, не стал скрытным и вел себя обычно, — с нежностью в голосе говорит Ксения. О задержании узнала по телевидению. Шадид Губашев на нее не смотрит, но чуть улыбается.

— Привет, — говорит Шадид. — Ваша честь, можно, «на ты»? Когда я обсуждал с тобой кредит?

— Привет. Это я потом уже узнала. От твоих родных.

— А машину я когда купил?

— Не помню, осенью где-то.

— Летом. Два месяца пешком ходил. Я тебе говорил, что мама живет в Чечне?

— Это само как-то разумелось.

— Чечня и Ингушения это разные вещи

— Мама в Ингушетии, сестра в Чечне.

— А как у тебя дела?

— Хорошо.

Прокурор зачитала показания Штыркиной, данные ей на следствии в апреле 2015 года.

«Шадид добрый, мудрый и терпеливый, — говорила девушка. — Подозрения в отношении него считаю ошибочными».

— Тут если все почитать, то лучшие люди сидят на скамье подсудимых! — комментирует Мария Семененко.

Это вызывает гнев адвокатов, начинается перепалка. Присяжных просят выйти.

— Что вы себе позволяете?!

— У нас неслучайно свидетели пропадают перед заседанием! А еще вчера присяжных пыталась снимать некая Саратова, которую привел адвокат Садаханов! — говорит прокурор Семененко.

(В среду в суде действительно была стычка: приставы подошли сидевшей на процессе чеченской правозащитнице Хеде Саратовой, им показалось, что та пыталась снять присяжных на видео.)

— По этому факту необоснованной агрессии уже подана жалоба в прокуратуру и СПЧ, — парирует адвокат Садаханов.

— Она высказывает мнение и жестикулирует руками! Это нечестно! — адвокат Хадисов.

— Жестикулировать у нас не запрещено, — примирительно говорит судья Житников.— Что вы хотите, чтобы я еще одно замечание прокурору сделал? Успокойтесь уже все, не надо при присяжных ничего такого говорить!

— Я вас по-человечески прошу, читайте все, что там написано без ваших оценок и акцентов! Давайте вести себя прилично, — это уговаривает адвокат Дадаева Каверзин.

— Хотелось бы напомнить, как тяжело отбирали присяжных, что одна свидетельница заявила об угрозах, другая — просто не выходит на связь, — заявляет адвокат потерпевших Вадим Прохоров. — Целый ряд свидетелей находится под госзащитой. Люди боятся. Понятно, что за преступлением стоят гораздо более серьезные и опасные люди, чем те, кто сидит на скамье подсудимых. Если есть вероятность воздействия на присяжных и свидетелей, к этому надо относиться серьезно!

— Но тут ведь дело в том, что присяжным сказали, что это мы, адвокаты, снимали присяжных! А тут пресса, они все это выкинут в интернет! — это адвокат Дадаева Цакаев.

Судья уверил всех, что безопасность свидетелей соблюдается полностью и суд за этим внимательно следит:

— Пресса напишет, что вы не снимали, присяжные прочтут и все поймут!

В зале рассмеялись. Заседание продолжилось.

7 марта, после задержания, в доме Губашевых в Малгобеке был проведен обыск, изъяты три мобильных телефона.

Один из них принадлежал Шадиду Губашеву, в его контактах есть «Беслан Алхаз» (Шаванов) и «Анзор брат» (Губашев). Другой телефон Sony Experia — Анзора, в нем номер Шадида записан как «брат». И телефон Ксении Штыркиной записан как «Ксюша».

Детализация звонков с номера Шадида Губашева (свидетель подтвердила, что у него было два номера): 29 октября 2014 года номер Шадида зафиксирован в районе закрытого элитного поселка «Бенилюкс» в Истринском районе — там находится загородный дом Бориса Немцова, он часто ездил туда и оставался ночевать, рассказал в суде его водитель. 31 октября 2014 — абонент снова у поселка «Бенилюкс». И 5 ноября — снова абонент зафиксирован станцией в районе «Бенилюкса».

Присяжным показали электронный билет — 26 февраля 2015 года (за день до убийства) Шаванов Беслан прибыл в Москву во Внуково из Грозного. В детализации Шадида от 26 февраля соединение с номером «Беслан Алхаз» — во Внуково, потом Шадид отправляется на Нежинскую улицу — так фиксируют станции связи — там находится клуб «Цинк», где часто бывали все фигуранты дела. И жили неподалеку на улице Веерной.

2 марта из Внуково в Грозный улетел Руслан Мухудинов (он в розыске, с тех пор его местонахождение неизвестно). 3 марта в 00 часов черный БМВ Шадида Губашева зафиксирован на 75-м км трассы «Дон». Машину также обыскали — нашли много личных вещей, предметы гигиены, бытовой мусор. На двух свитерах, футболке и бейсболке обнаружены микрочастицы продуктов срабатывания капсюля-воспламенителя патрона.

По детализации номера Хамзата Бахаева (он подтвердил, что это его номер) 26 февраля в 16.50 и в 21.28 номер Бахаева на улице Ивана Франко. 26 февраля там же на улице Ивана Франко зафиксирован ZAZ Chance, на котором, как уже доказано, следили за Немцовым. 1 марта 2015 года он снова находится на улице Ивана Франко, а затем — в районе Внуково (1 марта из Внуково улетели Дадаев и Руслан Геремеев).

Секретный номер Анзора Губашева, которым он пользовался только неделю перед убийством (это уже выяснили на прошлом заседании) связывался только с одним абонентом — 89639697923. Этот номер также был зафиксирован в течение одной недели в районе дома и офиса Немцова — Пятницкая, Татарская, Раушская набережная – днем, на несколько часов. 22 февраля этот номер находится на улице Ивана Франко — там же, где часто бывает Хамзат Бахаев (в этом районе живет его гражданская жена). 24 февраля — номер фиксируется на улице Нежинская, там клуб «Цинк». В ночь убийства эти секретные абоненты связываются — фиксирует базовая станция возле ГУМа. Таким образом, получается, что Хамзат Бахаев также участвовал в слежке за политиком.

Продолжение во вторник 29 ноября.