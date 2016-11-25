Две новости пришли одновременно. В Брюсселе Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить политзаключенного Ильдара Дадина. В России мать Дадина попала в больницу с подозрением на инсульт, потому что тролли стали присылать ей сообщения, что Дадин найден повешенным в камере. Дадин — это второй Магнитский. И власть делает все, чтобы он им стал.

Что такое «первый Магнитский»?

Некая банда украла из бюджета деньги. Сначала думали: 230 млн долларов, потом оказалось: 700 млн долларов. Крали много лет и по одинаковой схеме. Билл Браудер, глава Hermitage, чьи украденные фирмы-прокладки были использованы в одном из эпизодов этой схемы, заметил этот эпизод, и начался грандиозный скандал.

Можно было в любой момент пресечь скандал: мог дать команду разобраться, кто украл деньги, и посадить участников. Вместо этого российское государство всей своей мощью впряглось за тех, кто украл из бюджета $700 млн. На первый взгляд это необъяснимо: что, в России никого не сажают? Сажают. Вон, недавно не только взяли полковника Захарченко, но и показали его 140 млн долларов наличными по телевизору.

Проблема в том, что Захарченко взяли в ходе внутренних разборок бульдогов под ковром, а разоблачения Браудера были со стороны. Бульдогам — можно. Чужим — нельзя.

Разоблачения Браудера были восприняты как атака на систему, и система встала насмерть. В итоге получился «список Магнитского», «закон подлецов» и международный позор.

Абсолютно по такой же схеме развивалась история с Надеждой Савченко. При обстреле позиций боевиков украинскими военными погибли российские журналисты, а дело решили повесить на Надежду Савченко, угодившую в плен за час до обстрела.

В любой момент вертикаль могла прекратить этот балаган. Однако система была неспособна признать свою ошибку. В результате мы все могли наблюдать, как в течение нескольких месяцев адвокат Илья Новиков возит следствие фейсом об тейбл, предъявляя в суде все новые доказательства того, что вся его фабула высосана из пальца. (Я уже не говорю об общей идее — судить военнослужащего чужого государства за то, что он на территории этого государства защищает его территориальную целостность.)

В результате каждый европарламентарий и даже американские конгрессмены выучили слово «Савченко». Россия не огребла ничего, кроме срама, но карьера тех, кто стряпал дело, ничуть не пострадала.

С Дадиным происходит то же самое, что и с Магнитским. И с Савченко.

Еще недавно имя Ильдара Дадина было никому особо не известно. Ну да, посадили. Ну да, за одиночные пикеты. Ну да, беспредел. Ну, опять же, на 2,5 года, — чай, не на 30 лет.

Потом Дадин переслал письмо о пытках, которым он подвергался в колонии, — как, заметим, пыткам подвергался и Магнитский. Письмо это известно, но я не могу снова не процитировать эти жуткие строки.

«Всего избивали за этот день четыре раза, по 10—12 человек одновременно, ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере».

«12 сентября 2016 года пришли сотрудники, сковали мне руки за спиной и подвесили за наручники… Потом сняли с меня трусы и сказали, что сейчас приведут другого заключённого, и он меня изнасилует, если я не соглашусь прекратить голодовку».

«Привели к Коссиеву в его кабинет, где он в присутствии других сотрудников сказал: «Тебя ещё мало били. Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться — тебя убьют и закопают за забором». Потом избивали регулярно, по нескольку раз в день».

Ситуация, казалось бы, предельно проста. Дадина приговорили к 2,5 годам, но его не приговорили к смертной казни и пыткам. Пытки, которые терпит Дадин, — не имеют ни малейшего политического смысла и вряд ли являются результатом указания сверху.