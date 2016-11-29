Выборы обсудят в суде

Партия «Яблоко» подала иск в Верховный суд РФ, пытаясь оспорить результаты выборов в Госдуму. Для «Яблока» это традиционная процедура: партия подавала такие иски после федеральных выборов несколько раз, иногда вместе с другими партиями (например, КПРФ) и отдельными кандидатами. Но выиграть дело ни разу не получалось.

После каждый федеральных выборов, начиная с 2003 года, «Яблоко» подает в суд. Сейчас подача иска усложнилась — срок ограничили 3 месяцами вместо года, как было раньше, так что партии пришлось торопиться.

В исковом заявлении описываются несколько типов нарушений: там есть номера конкретных УИКов в Москве, Дагестане, Свердловской области, Краснодарском крае и многих других регионах, где наблюдатели заподозрили фальсификации, или те, откуда членов комиссий и наблюдателей от «Яблока» выдворили. Но в иске не фокусируются на одном только дне голосования. Во время кампании под видом информирования о выборах в местных газетах шла агитация за «Единую Россию», против кандидатов от «Яблока» использовался «черный пиар», местные власти под надуманными предлогами не согласовывали агитационные мероприятия партии, перечисляется в исковом заявлении.

Тогда же, во время кампании, «Яблоко» несколько раз обжаловала в ЦИКе нарушения на дебатах и выпуски газет с незаконной агитацией. «Мы считаем, что в ходе самой кампании ЦИК не предпринял должных мер», — говорит зампред партии Николай Рыбаков, вместе с коллегами готовивший исковое заявление.

Также с помощью новых правил аккредитации наблюдателям и журналистам ограничили доступ на участки. Все это делает выборы несвободными и не позволяет обнаружить настоящее мнение избирателей, утверждают в «Яблоке»: они ссылаются на статью 100 федерального закона о выборах в Госдуму, где расписаны причины отмены результатов голосования.

В партии обещают демонстрировать суду конкретные доказательства и приводить свидетелей. Однако Николай Рыбаков ожидает, что позиция ЦИК и судебных органов будет «арифметическая», то есть от партии будут требовать подтверждения, что нарушения произошли более чем на половине участков по стране. «Мы не планируем доказывать больше половины участков. Мы хотим доказать, что полностью вся избирательная кампания, включая день голосования — то, как проходили дебаты, то, какое неравное эфирное время выделили разным кандидатам — прошла с такими нарушениями, которые не позволили установить реального волеизъявления граждан», — говорит Рыбаков.

«Я предполагаю, что ЦИК будет отвечать, что это не повлияло на волеизъявление граждан. На прошлой неделе в ЦИКе я обратился к Элле Памфиловой с призывом затребовать из проблемных ТИКов всю выборную документацию и провести пересчет. Ведь наша задача — получить доверие граждан и участников избирательного процесса к результату выборов. А если нам говорят — нет, в Чечне действительно была явка 94 процента, и 96 из них действительно за «Единую Россию», и пересчитывать мы ничего не будем — как вы тогда хотите получить доверие?», — заключает он.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» и специалист по избирательному праву Андрей Бузин уверен, что выиграть дело шансов нет, но подавать такой иск все равно имеет смысл: «Разбирательство в суде позволяет вынести на общее обсуждение факты, которые обычно остаются нераскрытыми, не упоминаются в СМИ, — говорит он. — Суть иска «Яблока» заключается в том, что был задействован админресурс. Об этом действительно надо говорить, и судебное разбирательство позволит рассказать об этом подробнее. Ну и, конечно, это реклама для партии, которая подает иск».

Впрочем, еще не факт, что суд в Верховном суде состоится. Бузин предполагает, что Верховный суд постарается спустить разбирательство в нижестоящие суды и разбить на конкретные эпизоды: «Бывает, если иск подается в Верховный суд, там отвечают: «Вы оспариваете результаты голосования на конкретных участках, в конкретном округе, а это подсудность районных судов, а не наша».

В ноябре Европейский суд по правам человека признал незаконным снятие «Яблока» с выборов в Карелии, которое произошло 10 лет назад.