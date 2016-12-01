Новый мир глазами Кремля

Через несколько часов после оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин утвердил новую концепцию российской внешней политики, которая описывает «систему взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешней политики России». Вся «Концепция...» умещается в сегодняшнем высказывании президента: «Мы и сами кого угодно можем поучить, но мы понимаем меру своей ответственности и действительно искренне готовы принять участие в решении мировых и региональных проблем». Читайте краткую справку «Новой газеты» о том, каким видится современный мир из башен Кремля.

Что происходит в мире? В Кремле наблюдают рассредоточение мирового потенциала силы и развития, его смещение в Азиатско-Тихоокеанский регион. «Сокращаются возможности исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике». Это не новый тезис, который российское руководство регулярно повторяет. Только сегодня Путин напомнил, что «активная восточная политика продиктована отнюдь не какими-то там конъюнктурными соображениями сегодняшнего дня, а долгосрочными национальными интересами и тенденциями мирового развития». Читайте также Послание Путина Федеральному собранию. Текстовая трансляция Конкуренция в мире все больше «приобретает цивилизованный характер, форму соперничества ценностных ориентиров».

Главная тенденция мирового развития — борьба с доминированием одной стороны в формировании ключевых принципов организации будущей международной системы.

А вот опасности развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной, между ведущими государствами в Кремле не увидели. Однако, говорится в концепции, «возрастают риски втягивания [государств] в региональные конфликты».

Важное место занимают вопросы обеспечения благосостояния населения, его духовного и интеллектуального развития, повышения уровня инвестиций в человека.

Попытки обеспечения стабильности и безопасности на отдельной территории уже не имеют перспектив в условиях возросшей взаимозависимости всех народов и государств.

Неотъемлемой составляющей становится использование «мягкой силы» для решения внешнеполитических задач. Читайте также О чем говорят президенты и министры. Как назначение Максима Орешкина поясняет смысл послания Владимира Путина Принципы международного права и взаимодействия, разделяемые Россией Укреплению конкурентоспособности должна содействовать региональная интеграция на основе норм и правил ВТО, а также усиление роли региональных резервных валют.

Общество отвергло «навязываемые извне идеологические ценности и рецепты модернизации политической системы государств».

Для борьбы с терроризмом нужно создать широкую международную антитеррористическую коалицию.

ООН должна быть центром регулирования международных отношений и координации мировой политики. Только статус пяти постоянных членов Совбеза нужно обязательно сохранить, а любые решения о создании дополнительных мест в Совбезе должны приниматься «на основе самого широкого согласия государств-членов». Какова роль России? Россия способствует «формированию позитивной, сбалансированной и объединительной международной повестки дня». А внешняя политика страны «является открытой и предсказуемой, характеризуется последовательностью».

Россия готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами «в интересах решения общих задач».

Отдельно говорится, что в Кремле готовы «противодействовать попыткам отдельных государств выдать нарушение международного права за его творческое применение, вмешиваться во внутренние дела государств в целях осуществления неконституционной смены власти».

Россия, сказано в документе, «принимает необходимые меры для обеспечения национальной и международной информационной безопасности». (О готовности отражать кибератаки иностранных государств Путин заявлял и в послании — ред. ).

). Власть планирует «противодействовать попыткам использования правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств». (Есть вероятность, что это относится и к так называемым «иностранным агентам» — ред. )

) Россия «отстаивает право каждого человека на доступ к объективной информации о событиях в мире, а также к различным точкам зрения на эти события». Это перекликается с сегодняшними словами Путина: «Нас все время упрекали, что мы внутри страны якобы цензуру вводим, теперь сами упражняются в этом направлении». Возможно, речь идет о резолюции Европарламента «о противодействии враждебной пропаганде», которая, по мнению Брюсселя, исходит от канала и информагентств и «Россия сегодня». Соседи и партнеры России Об Украине: Россия, говорится в документе, заинтересована в «многообразии политических, экономических и духовных связей с Украиной», но с оговоркой — при соблюдении своих национальных интересов. «Россия приложит необходимые усилия для политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта», — обещают в Кремле.

Россия, говорится в документе, заинтересована в «многообразии политических, экономических и духовных связей с Украиной», но с оговоркой — при соблюдении своих национальных интересов. «Россия приложит необходимые усилия для политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта», — обещают в Кремле. О Грузии: нормализация отношений будет происходить только в тех сферах, в которых к этому готова грузинская сторона «при учете политических реалий, сложившихся в Закавказье».

нормализация отношений будет происходить только в тех сферах, в которых к этому готова грузинская сторона «при учете политических реалий, сложившихся в Закавказье». О ЕС: Европейский союз (совместно с НАТО) «осуществляет экспансию при нежелании приступить к реализации политических заявлений». Но ЕС остается важным торгово-экономическим и внешнеполитическим партнером. Но дальнейшее развитие отношений «требует совершенствования как договорно-правовой базы, так и институциональных механизмов». Один из основных барьеров на пути развития контактов с ЕС — визовый режим. О США: Россия «не признает экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных и асимметричных мер». Но все же с США российская власть готова выстраивать «взаимовыгодные отношения».

Россия «не признает экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных и асимметричных мер». Но все же с США российская власть готова выстраивать «взаимовыгодные отношения». О Северной Корее: Россия выступает за безъядерный статус Корейского полуострова.