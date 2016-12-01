Новый мир глазами Кремля
Путин утвердил концепцию российской внешней политики: что это такое?
Фото: РИА Новости
Ольга Просвироваглава службы информации
Через несколько часов после оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин утвердил новую концепцию российской внешней политики, которая описывает «систему взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешней политики России». Вся «Концепция...» умещается в сегодняшнем высказывании президента: «Мы и сами кого угодно можем поучить, но мы понимаем меру своей ответственности и действительно искренне готовы принять участие в решении мировых и региональных проблем». Читайте краткую справку «Новой газеты» о том, каким видится современный мир из башен Кремля.
Что происходит в мире?
- В Кремле наблюдают рассредоточение мирового потенциала силы и развития, его смещение в Азиатско-Тихоокеанский регион. «Сокращаются возможности исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике». Это не новый тезис, который российское руководство регулярно повторяет. Только сегодня Путин напомнил, что «активная восточная политика продиктована отнюдь не какими-то там конъюнктурными соображениями сегодняшнего дня, а долгосрочными национальными интересами и тенденциями мирового развития».
- Конкуренция в мире все больше «приобретает цивилизованный характер, форму соперничества ценностных ориентиров».
- Главная тенденция мирового развития — борьба с доминированием одной стороны в формировании ключевых принципов организации будущей международной системы.
- А вот опасности развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной, между ведущими государствами в Кремле не увидели. Однако, говорится в концепции, «возрастают риски втягивания [государств] в региональные конфликты».
- Важное место занимают вопросы обеспечения благосостояния населения, его духовного и интеллектуального развития, повышения уровня инвестиций в человека.
- Попытки обеспечения стабильности и безопасности на отдельной территории уже не имеют перспектив в условиях возросшей взаимозависимости всех народов и государств.
- Неотъемлемой составляющей становится использование «мягкой силы» для решения внешнеполитических задач.
Принципы международного права и взаимодействия, разделяемые Россией
- Укреплению конкурентоспособности должна содействовать региональная интеграция на основе норм и правил ВТО, а также усиление роли региональных резервных валют.
- Общество отвергло «навязываемые извне идеологические ценности и рецепты модернизации политической системы государств».
- Для борьбы с терроризмом нужно создать широкую международную антитеррористическую коалицию.
- ООН должна быть центром регулирования международных отношений и координации мировой политики. Только статус пяти постоянных членов Совбеза нужно обязательно сохранить, а любые решения о создании дополнительных мест в Совбезе должны приниматься «на основе самого широкого согласия государств-членов».
Какова роль России?
- Россия способствует «формированию позитивной, сбалансированной и объединительной международной повестки дня». А внешняя политика страны «является открытой и предсказуемой, характеризуется последовательностью».
- Россия готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами «в интересах решения общих задач».
- Отдельно говорится, что в Кремле готовы «противодействовать попыткам отдельных государств выдать нарушение международного права за его творческое применение, вмешиваться во внутренние дела государств в целях осуществления неконституционной смены власти».
- Россия, сказано в документе, «принимает необходимые меры для обеспечения национальной и международной информационной безопасности». (О готовности отражать кибератаки иностранных государств Путин заявлял и в послании — ред.).
- Власть планирует «противодействовать попыткам использования правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств». (Есть вероятность, что это относится и к так называемым «иностранным агентам» — ред.)
- Россия «отстаивает право каждого человека на доступ к объективной информации о событиях в мире, а также к различным точкам зрения на эти события». Это перекликается с сегодняшними словами Путина: «Нас все время упрекали, что мы внутри страны якобы цензуру вводим, теперь сами упражняются в этом направлении». Возможно, речь идет о резолюции Европарламента «о противодействии враждебной пропаганде», которая, по мнению Брюсселя, исходит от канала и информагентств и «Россия сегодня».
Соседи и партнеры России
- Об Украине: Россия, говорится в документе, заинтересована в «многообразии политических, экономических и духовных связей с Украиной», но с оговоркой — при соблюдении своих национальных интересов. «Россия приложит необходимые усилия для политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта», — обещают в Кремле.
- О Грузии: нормализация отношений будет происходить только в тех сферах, в которых к этому готова грузинская сторона «при учете политических реалий, сложившихся в Закавказье».
- О ЕС: Европейский союз (совместно с НАТО) «осуществляет экспансию при нежелании приступить к реализации политических заявлений». Но ЕС остается важным торгово-экономическим и внешнеполитическим партнером. Но дальнейшее развитие отношений «требует совершенствования как договорно-правовой базы, так и институциональных механизмов».
Один из основных барьеров на пути развития контактов с ЕС — визовый режим.
- О США: Россия «не признает экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных и асимметричных мер». Но все же с США российская власть готова выстраивать «взаимовыгодные отношения».
- О Северной Корее: Россия выступает за безъядерный статус Корейского полуострова.