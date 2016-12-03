Между Кодексами просочились

2 декабря мы (Елена Масюк, Любовь Волкова и Лидия Дубикова) через своих представителей — доктора юридических наук, профессора права ВШЭ, адвоката Елену Лукьянову и адвоката Владимира Данча — обжаловали отказ судьи Тверского районного суда Марии Москаленко в принятии нашего искового заявления на решение Совета Общественной палаты РФ об образовании общественных наблюдательных комиссий и отклонении наших кандидатур в состав ОНК г. Москвы и Московской области.

Мы подали наш иск, основываясь на Кодексе административного судопроизводства (КАС). А вот судья Москаленко посчитала, что наш иск должен рассматриваться или гражданским, или уголовным, либо Арбитражным судом. Ну какое отношение к нашим исковым требованиям имеет Арбитражный суд? Да никакого! У нас не имущественные претензии к Совету Общественной палаты. И причем здесь уголовный суд? Разве какое-то уголовное дело возбуждено против Совета Общественной палаты? Тоже нет. Полагаю, судья Москаленко просто не знает Кодекса административного судопроизводства.

Жалоба на решение судьи Тверского суда, зарегистрированная Тверским судом

В 2013 г. правозащитники, не попавшие в ОНК прошлого созыва, уже судились с Общественной палатой. Тогда Октябрьский районный суд Иркутска удовлетворил их жалобу, однако апелляционная инстанция дело прекратила, сославшись на то, что Общественная палата не может признаваться органом, наделенным властными полномочиями, и поэтому к ней не могут предъявляться претензии в порядке главы 25 ГПК (Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти). Но Общественная палата через закон об Общественной палате и через закон об общественном контроле наделена полномочиями по формированию ОНК. То есть Общественная палата обладает публичными полномочиями, поэтому подобные иски не могут рассматриваться как обычный гражданский спор.

Тем не менее судья Москаленко, продолжая традиции иркутских судей, в своем отказе пишет: «Административный ответчик Совет Общественной палаты РФ не относится к числу органов, чьи действия могут быть оспорены в рамках п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ». Но причем здесь это? В п. 2 ст. 1 КАС написано: «Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, в том числе административные дела». И п. 5 статьи 38 КАС РФ говорит, что административными ответчиками могут быть органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями. Именно таким ответчиком является Совет Общественной палаты РФ.

Ну что тут скажешь? Лучше, чем ответила на это Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор права и адвокат, представляющий наши интересы в этом деле, сказать нельзя:

«Судья, не умеющий отделить публичные правоотношения от других видов правоотношений, нуждается в проверке его юридической квалификации».

Конечно, мы предполагали, что районный суд не захочет рассматривать наш иск. А Общественная палата будет прикрываться тем, что она не юрлицо, а некое образование, которое ни за что не несет ответственности. То есть Общественная палата формирует ОНК, но ответственности за то, как она это делает, не несет. Но так не бывает. За разгром общественного контроля, который устроила Общественная палата, ей придется ответить.

Мы настроились на долгую борьбу. Если Мосгорсуд сочтет, что наш иск не подлежит рассмотрению, мы будем обращаться в Верховный суд и одновременно в Конституционный.

«Ведь отказ суда от рассмотрения иска в порядке административного судопроизводства приводит к невозможности защиты нарушенных прав, что противоречит статьям 45, 46 (часть 1) и 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации и исключает для истцов возможность доступа к правосудию, предусмотренному частью 1 статьи 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», — говорит Елена Лукьянова.