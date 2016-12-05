Что нужно помнить о «Мемориале»

В послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал поддерживать некоммерческие организации, а не «городить кучу барьеров». Президент подчеркнул важность НКО, которые работают «на земле», в «маленьких городах и селах», и зачастую являются единственным источником помощи человеку в беде. В ночь накануне послания телеканал НТВ выпустил очередной фильм о «неблагонадежности» одного из старейших правозащитных обществ России — центра «Мемориал».

НТВ напрямую обвиняет «Мемориал», а также международную организацию Amnesty International в «защите террористов» и «переправке нелегалов в Сирию».

Фильм сделан незамысловато. Нарезка кадров из видео разных лет, передергивание фактов, музыкальное сопровождение, которое больше подходит для кровавых сцен из фильмов ужасов, корреспондент скороговоркой комкает смыслы. Ни одного конкретного доказательства своих фантазий авторы сюжета так и не приводят. И это объяснимо: их не может быть.

«Новая газета» считает нужным напомнить, что такое правозащитный центр «Мемориал» и чем он занимается.

Правозащитный центр — это подразделение историко-просветительского международного общества «Мемориал». Общество возникло в конце 80-х годов как союз единомышленников, которые по крупицам восстанавливали память о жертвах политических репрессий в Советском Союзе. Совсем недавно мемориальцы выложили в публичный доступ результаты своего многолетнего титанического труда — поименный список работников НКВД 1935—1939 годов, времен массовых политических репрессий в СССР.

Сегодня в международное общество «Мемориал» входят 74 организации, 10 из них действуют за пределами России. Многие занимаются только историко-просветительской работой; другие — в основном правозащитой. Некоторые совмещают оба направления. Часть из этих организаций по-прежнему является союзами активистов, работающих сугубо на волонтерских началах. Знаменитая акция «Возращение имен» — это тоже одна из инициатив «Мемориала»: ежегодно 30 октября в День памяти жертв политических репрессий люди приходят к Соловецкому камню в Москве (или на одну из центральных площадей в своем городе) и читают вслух имена репрессированных.

Правозащитный центр — одна из главных структур «Мемориала». Это межрегиональная организация, в состав которой входит 47 филиалов по всей стране, в том числе 10 представительств на Кавказе. Это в буквальном смысле пункты скорой помощи — зачастую правовой, а нередко и физической — по спасению жизни людей.

«Горячие точки» — одна из главных программ правозащитного центра. Ее сотрудники отслеживают нарушения прав человека в зонах вооруженных конфликтов. Руководит программой Олег Орлов, многолетний член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в России. Последние десятилетия основная работа мемориальцев сосредоточена на Северном Кавказе, где они оказывают правовую помощь жертвам и родственникам жертв пыток, похищений, бессудных казней, статистика которых пополняется на Кавказе по сей день.

Вот несколько дел, которые стали широко известны благодаря героизму сотрудников «Мемориала».

Ингушетия. Дело Зелимхана Читигова 27 апреля 2010 года сотрудники правоохранительных органов похитили Зелимхана Читигова. Через четверо суток родным удалось разыскать его в одном из ОВД. Здоровый 20-лений парень напоминал овощ. Все четыре дня его пытали. Он не мог ни стоять, ни ходить, ни говорить: был сильно поврежден позвоночник, от постоянных пыток током в мозгу образовалась киста. Болевой и травматический шок сделал его невменяемым. Как выяснилось впоследствии, все это время Читигов провел в руках сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. Зелимхана пытались заставить взять на себя вину за теракт — подрыв Карабулакского ОВД, который произошел несколькими неделями ранее. Парень отказывался, вины за ним никакой не было. Несколько месяцев Зелимхана Читигова перебрасывали из одной больницы в другую. Ни врачи Грозного, ни врачи Назрани ничем помочь не могли. Тогда родственники Читигова обратились в ингушский «Мемориал», они не надеялись наказать тех, кто пытал парня, они надеялись хотя бы вернуть его к жизни. Семья Читиговых, как и десятки чеченских семей, бежавших в Ингушетию от войны, жила очень стесненно. Зелимхана удалось переправить в Москву, где врачи Боткинской больницы почти год выхаживали его. Усилиями правозащитников на сотрудников полиции, которых опознал сам Зелимхан, завели уголовное дело. Двоих судили. Это был беспрецедентный судебный процесс для Ингушетии. О пытках в застенках полиции ходили слухи давно. Но ни до, ни после дела Читигова никому не удавалось за пытки посадить ментов на скамью подсудимых.

Чечня. Массовый расстрел в селении Новые Алды 5 февраля 2000 года в селении Новые Алды федеральные войска провели зачистку. Итог: полное разорение села и убийство 56 мирных жителей. Это был самый разгар второй чеченской кампании. Селение Новые Алды, которое располагалось недалеко от Грозного, эпицентра войны, находилось под постоянной бомбежкой. Большинство местных жителей бежали: из 27 тысяч населения осталось около двух тысяч человек. В основном женщины, дети, старики и инвалиды. Два подразделения федеральных войск вошли в село с разных сторон. Рязанский ОМОН — с юга, солдаты в основном грабили дома, но не убивали. Солдаты подразделения, зачищавшего северную сторону (ОМОН ГУВД Санкт-Петербурга), убили 56 человек (цифра приблизительная, именно столько смертей удалось задокументировать), включая шестерых женщин и одиннадцать стариков. Среди убитых был годовалый младенец и женщина на девятом месяце беременности. Российские власти, в отличе от Европейского суда по правам человека, так и не признали ответственность федеральных войск за эту трагедию. Об этом военном преступлении широкой общественности стало известно спустя несколько месяцев и только благодаря титанической работе, проделанной сотрудниками «Мемориала» в военных условиях. На основании свидетельств выживших, очевидцев событий и документов, правозащитный центр выпустил доклад, где были по крупицам восстановлены события того страшного дня.

Дагестан. Избиение сотрудниками полиции 14-летнего подростка 20 июля 2010 года сотрудники ОВД Шамильского района Дагестана без объяснения причин забрали 14-летнего Махмуда Ахмедова из дома. Избивать начали уже в полицейском «уазике». В здании ОВД жестоко издевались. Полицейские требовали, чтобы мальчик признался в краже дрели. Трое полицейских остригли ему голову, угрожали изнасилованием. Пытки продолжались всю ночь. Утром мальчик сознался в краже. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала на теле ребенка телесные повреждения. Полицейские даже не скрывали, что избивали ребенка. И были уверены в своей безнаказанности. Родители мальчика обратились в «Мемориал».

Мемориальцы всегда работали с риском для собственной жизни, под бомбежками первой и второй чеченских войн, в условиях жесткого давления со стороны правоохранительных органов в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии. Многие сотрудники подвергались нападениям и похищениям. Некоторые были вынуждены уехать из своих республик под угрозой физической расправы. На их место всегда приходили новые сотрудники.

Лишь однажды «Мемориал» был вынужден временно прекратить свою работу на Кавказе. 15 июля 2009 года была похищена и убита ведущая сотрудница «Мемориала» на Кавказе Наталья Эстемирова. Убийцы и заказчики известны. Но до сих пор никто так и понес наказания. После убийства Натальи Эстемировой Олег Орлов публично обвинил власти Чечни и лично Рамзана Кадырова в создании атмосферы страха и беззакония в республике, при которой возможно безнаказанное убийство женщины. Рамзан Кадыров подал в иск в суд о защите чести и достоинства. Суд Орлов проиграл. Однако в ходе судебного процесса, который длился несколько месяцев, впервые были публично озвучены факты массовых нарушений прав человека в республике, которые только подтверждали слова Орлова.

Это всего несколько фактов из той колоссальной работы, которую сотрудники «Мемориала» делают каждый день на протяжении тридцати лет.