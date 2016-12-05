Трагедия в ХМАО: из 12 погибших 11 — дети, еще 11 детей в реанимации. Что известно?
Подробности автокатастрофы на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень
Фото: РИА Новости
«Новая газета»редакция
В воскресенье днем на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень столкнулись грузовик и автобус. В результате погибли 12 человек, из них 11 — дети. Более 20 человек пострадали. Автобус, направлявшийся в Нефтеюганск, вез детскую команду с соревнований по спортивной акробатике. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по 264 статье (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Выжившие. Детям нужна кровь
По последним данным прокуратуры, пострадали 34 человека. Среди них 27 детей и семеро взрослых.
Из 19 человек, которые находятся в больнице, 12 — в реанимации.
«Состояние тех, кто в реанимации, тяжелое и крайне тяжелое», — сказал директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.
Врачи Окружной клинической больницы, куда были госпитализированы пострадавшие, попросили людей сдать кровь: «Обращаемся к постоянным донором крови. Срочно требуются доноры III и IV группы крови», — сообщили в больнице.
К тому моменту врачи уже провели детям десять операций, причем шесть из них — сложные.
В помощь врачам в Ханты-Мансийск выехали медики из НИИ детской хирургии и травматологии профессора Рошаля. Для координации работы в город прилетела министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая назвала «абсолютно правильной» работу медиков на месте.
Версия следствия. «Водители грубо нарушили ПДД»
Дело расследуется по двум статьям: нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожность смерть двух или более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Известно, что погода на трассе в восресенье была плохая: сильный снегопад, плохая видимость, скользская дорога.
Однако следователи считают, что сама перевозка детей была организована ненадлежащим образом, а автобус ехал без обязательного сопровождения.
Водители — и автобуса, и грузовика — выжили. Их допросили, и, по сообщениям СК, они дали «противоречивые» показания об обстоятельствах ДТП. В частности, о расположении транспортных средств в момент аварии. Экспертиза показала, что оба были трезвы. Обоих задержали, решается вопрос об их аресте.
По мнению следствия, водители «грубо нарушили правила дорожного движения».
Утром в понедельник СК отчитался о задержании представителя индивидуального предпринимателя, предоставившего транспортные услуги для детской команды.
По данным следователей, автобус, на котором ехали дети, принадлежит индивидуальному предпринимателю из Нефтеюганска, однако организацией поездки спортивной команды на соревнования в Ханты-Мансийск занимался представитель индивидуального предпринимателя и должностные лица нефтеюганской спортивной детско-юношеской школы «Сибиряк».
Следователи также допросили начальника отдела игровых и гимнастических видов спорта автономного учреждения ХМАО «ЮграМегаСпорт», председателя спортивного комитета Нефтеюганска и его заместителя, начальника отдела ДПС России по ХМАО, директора и тренера-преподавателя спортшколы «Сибиряк», а также очевидцев ДТП.
Память. В Нефтеюганске траур продлится два дня
Понедельник — день траура в ХМАО, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области. В Нефтеюганске, куда возвращался автобус с детьми, траур продлится два дня.
«Желающие поддержать, выразить чувство скорби, могут прийти сегодня в 12 часов в храм Всех Святых на панихиду, либо в 13 часов к дворцу спорта "Сибиряк". Всех просим сплотиться и оказать родственникам моральную помощь. Расходы, связанные с транспортировкой и похоронами погибших, администрация города берет на себя», — сказал главы города Сергей Дегтярев.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования семьям погибших.
Родственникам погибших пообещали выделить по миллиону рублей. Семьям, чьи родственники получили тяжелые травмы, — по 300 тысяч, а пострадавшим с легкими травмами — по 100 тысяч рублей.