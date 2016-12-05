«Они просто хотят забрать обратно мое право избираться»

Европейский суд в феврале признал неправосудным приговор Навальному и Офицерову по «делу Кировлеса», а 16 ноября Верховный суд РФ подтвердил это решение, отменив приговор — формально это означает, что политик теперь может участвовать в выборах, включая президентские. Впрочем, возможно, это временно — Верховный суд ещё и отправил дело на новое рассмотрение в Киров. Так что всего через две недели после того, как с Навального и Офицерова сняли судимость, они снова оказались на скамье подсудимых.

«Дежа-вю, но много новых лиц! — поздоровался Алексей Навальный, входя в зал Ленинского районного суда. — Я не знаю, чем вас развлечь, я все уже говорил три года назад, — добавил политик журналистам. — Это странный процесс, и нам скучно, и прокурору, а даже приставам скучно, они все это уже видели. И говорить мы будем то же самое, только добавлять: а ещё у нас есть решение ЕСПЧ».

В этом же зале 18 июля 2013 года на Навального и на Петра Офицерова надели наручники после оглашения приговора (5 лет и 4 года), чтобы выпустить из тюрьмы меньше чем через сутки, заменив приговор на условный. Сегодня будто время вернулось назад: оба подсудимых снова сидят на привычных местах в окружении все тех же адвокатов, в зале есть те же журналисты, что освещали первое дело, те же прокуроры, Богданов и Черемисин. Только судья другой — Алексей Втюрин. Как и прежний судья, Блинов (он, кстати, стал зампредседателя суда), он с непривычным для российских судов свободолюбием разрешает фото- и видеосъёмку во время процесса, есть даже прямая трансляция в интернет.

— Ранее привлекались к уголовной ответственности? — уточняет судья у подсудимых по очереди.

— Неоднократно, — сухо отвечает Навальный под тихое хихиканье зала: он был судим трижды, и четвёртое уголовное дело — о клевете на следователя Павла Карпова из «списка Магнитского» — ещё до суда не дошло. Впрочем, именно снятие судимости по «делу Кировлеса» возвращает ему избирательное право, а в 2018 году должны пройти президентские выборы.

Журналистам политик сказал, что уверен: рассмотрение затеяли именно ради его права избираться: «У меня нет никакого инсайда, но рационально, по логике, они просто хотят забрать его обратно».

Сторона защиты сразу же потребовала вернуть дело в прокуратуру. «Если суд начнёт расследование по существу, он допустит те же ошибки, — прямо заявила Светлана Давыдова, адвокат Офицерова. — Потому что в деле ничего не изменилось. Как в действиях Офицерова не было признаков состава преступления, так и не появится. Решение Европейского суда можно соблюсти одним способом — прекратить уголовное дело». Адвокаты зачитали ходатайство, подчеркивая ошибки в обвинительном заключении: уголовное дело главы КОГУП «Кировлес» Опалева разбиралось отдельно, и в деле Навального и Офицерова он выступил ключевым свидетелем, когда как, по сути, был ещё одним обвиняемым. Европейский суд признал, что Навального и Офицерова осудили за действия, «неотличимые от обычной предпринимательской деятельности». Кроме того, уголовное дело началось через три недели после публикации расследования Навального о коррупции на строительстве нефтепровода, в то время, когда следователи занимались его делом, он проводил расследование о недвижимости главы СК Бастрыкина. Защита оспаривала и другие детали: в обвинении не указано, что на самом деле компания Офицерова ВЛК выплатила деньги за купленное у «Кировлеса» дерево, а купля-продажа товара уже не может быть растратой.

Прокуроры попросили полчаса на изучение ходатайства, а когда вышли и принялись читать ответ, выяснилось, что отвечают они не на сегодняшний документ защиты, а на тот, который защита подавала ещё в 2015 году, и спорят не с теми аргументами. «Я попрошу обвинение уважительно относиться к аргументам защиты», — возмутилась Давыдова. «Законом не предусмотрены возражения на слова прокурора», — запротестовал прокурор.

— Мне отлично видно, что прокурор Богданов читал печатный текст, значит, он мог быть подготовлен только до заседания, а до заседания нашего ходатайства не было, — встал адвокат Навального Кобзев.

— И что это меняет? — резко уточнил судья.

Через три часа судья предсказуемо отклонил ходатайство. Защита — тоже предсказуемо — заявила судье отвод. «Судья Втюрин поставил защиту в условия, когда нужно второй раз защищаться от неконкретного и надуманного обвинения, — заявил адвокат Кобзев. Втюрин — подчинённый судьи Блинова, который вёл предыдущий процесс, и адвокаты это подчеркнули, ведь Блинов, ставший зампредом суда, должен быть заинтересован в повторении приговора, который вынес сам.

И тут неожиданно для всех Втюрин объявил, что решение об отводе самого себя вынесет завтра в 9 утра.

Адвокаты вскочили, хором объясняя, что завтра заняты по другим делам — у адвоката Михайловой, например, завтра в Москве суд по делу об убийстве Бориса Немцова. «Заседания будут идти каждый день с 9 до 16», — заявил Втюрин и скрылся.

«Суд фактически создал провокационную ситуацию, — заявила адвокат Михайлова. — Мы не виноваты, что Ленинский суд города Кирова с первого раза не может вынести правосудное решение». Как правило, даже в политических делах судья согласовывает с адвокатами расписание заседаний, чтобы всем было удобно.

«Это примечательный признак, который показывает, какой процесс нас ждет, — констатировал Навальный. — Цель суда — как можно быстрее вынести новый приговор и лишить меня права избираться».

Навальный и его адвокаты заявили, что уезжают вечером в Москву.