Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что допускает возможность отмены результатов выборов в подмосковных Мытищах после информации, опубликованной в расследовании «Новой газеты».

На заседании ЦИК Памфилова предложила всем собравшимся посмотреть видеоролик в YouTube, появившийся по мотивам расследования газеты. По ее словам, этот ролик является свидетельством того, что в России «началась масштабная информационная война, направленная на дискредитацию» прошедших 18 сентября выборов.

Видеоролик, о котором идет речь, был размещен 5 декабря на YouTube на Om TV. В нем используются фрагменты видео­анонса расследования «Новой» «Мытищи-гейт» (№ 136 от 05.12. 2016), синхроны Путина, Неверова и Памфиловой из телеэфира и съемки, фиксирующие вбросы на участках. Голос за кадром сообщает, что, несмотря на заверения в честности выборов, победа «Единой России» была сфальсифицирована.

Памфилова указала на то, что «нечестно давать оценку всем выборам на основании единичных фактов». В то же время она поблагодарила «Новую газету» за расследование. Позднее она также уточнила, что не обвиняет «Новую газету» в участии в информационной войне.

Для проверки Центризбирком создаст рабочую группу, в которую войдут в том числе представители «Новой», — «будем работать вместе». В рамках рабочей груп­пы представители Центризбиркома встретятся с членами участковых комиссий в Мытищах.

Памфилова также прокомментировала ситуацию с сопредседателем движения «Голос» Андреем Бузиным. Напомним, ранее ЦИК рекомендовала назначить его в состав избирательной комиссии Московской области. Однако в конце ноября стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отказался выполнить рекомендацию. Памфилова заявила, что берет всю ответственность в этой ситуации на себя.

Центральная избирательная комиссия выдвинула на должность главы избиркома Московской области Ирину Коновалову, которая и руководила избирательной комиссией на прошедших выборах, сменив Ирека Вильданова после скандала на муниципальных выборах в Барвихе. Памфилова посоветовала Коноваловой «не прятать голову в песок» и разобраться с информацией, представленной в публикации «Новой».

Коновалова ранее пообещала проверить сведения о фальсификации итогов выборов в подмосковных Мытищах. «Мы пока пообщаемся с председателем ТИК (территориальной избирательной комиссии. — ​Ред.), что он нам расскажет, по результатам примем решение», — ​уточнила она.

Комментируя ситуацию для «Новой» в перерыве заседания, Элла Памфилова повторила, что благодарит газету за расследование и приглашает журналистов в рабочую группу по ситуации в Мытищах, но не одобряет деятельность оппозиционеров, которые критикуют выборы из-за рубежа.

— Некоторые политики, я бы сказала, горе-политики, вместо того, чтобы апеллировать, лучше бы объехали все регионы во время кампании. Я все старалась помогать, особенно оппозиционным партиям: препятствий было мало. Проще сказать, что власть виновата, а не у них что-то не получилось, и ехать на международные площадки давать лживую информацию.

Когда люди многие за рубежом не знают нюансов и получают одностороннюю информацию, у них складывается мнение, что в России ужас-ужас-ужас, но это же не так! Мы ничего не скрываем. Мы абсолютно открыты для критики, но это не значит, что нужно себя бичевать незаслуженно. Ну с какой стати какой-то там либеральный форум собирается и признает выборы в России нечестными и несвободными? На основании чего?

Памфилова обвинила в «тупой, кондовой пропаганде» авторов видео на канале Оm ТV на YouTube: «Одно дело, когда про нарушения, а другое — ​когда все притягивается за уши».

«Я отделяю материал в «Новой газете», еще раз благодарю за него. Надеюсь, мы расследуем и доведем это до конца. Я не буду ничего объяснять, думающим людям все понятно», — ​заключила она.

ЦИК собирается направить заявления в Генпрокуратуру, МВД и СКР по расследованию «Новой», сообщила Памфилова.