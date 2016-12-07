Шахид-самолет и шахид-автобус

В Колумбии рухнул боливийский самолет с футбольной командой на борту. В России, в Ханты-Мансийске, разбился автобус с детьми.

Самолет, принадлежащий компании LaMia, рухнул около города Медельина 28 ноября, убив 71 человека. При этом самолет не взорвался от удара о землю: это означало, что в самолете не было горючего. Тут же появились восторженные комментарии о самоотверженном пилоте, который сбросил остатки топлива, чтобы спасти хотя бы некоторых пассажиров. «Да, он такой, он всегда думал о других», — ​поддакивали родственники.

Вскоре выяснилось, что топлива в самолете не было, потому что оно кончилось. А кончилось оно потому, что оно должно было кончиться. Расстояние от Санта-Круз до Медельина было на пределе того, которое в принципе мог с полностью заправленными баками пролететь самолет такого типа.

Пилот должен был бы в принципе приземлиться для дозаправки, но рейс задержали, потому что искали игрушку одного из футболистов. Игрушка нашлась, рейс вылетел на 20 минут позже, а аэродром для дозаправки был поляной в горах, и он закрылся на ночь. Боливийский диспетчер, Селия Кастедо, сказала пилоту, что топлива ему не хватит, а он сказал, что хватит и что он так уже летал.

Рейс мог бы еще не разбиться, если бы в Медельине пилот запросил экстренную посадку. Но ему сказали уйти на второй круг, потому что в этот момент на поле экстренно садился другой самолет (у него, наверное, тоже не было топлива).

Пилот мог бы плюнуть на все и сесть, но это означало заплатить штраф. «Окей», — ​сказал пилот и ушел на второй круг. Через полминуты у него кончилось топливо, отказала вся электроника. «Спасите!» — ​орал пилот в микрофон.

Пилот, Мигуэль Квирога, был совладельцем компании LaMia. У LaMia было три самолета, из которых летал один. Футбольная команда Chapecoense нанимала Квирогу постоянно, потому что она была нищей командой нищей страны, а Квирога был дешев. Сколько раз Мигуэль Квирога летал так, на одних парах — ​бог весть. Сколько боливийских самолетов летает так же — ​бог весть.

Иначе говоря, это было шахид-такси. Есть шахид-такси, а есть шахид-самолет. Боливийская команда Chapecoense летала на шахид-самолете. Раз пролетела, два пролетела, а третий раз — ​не получилось. Фундаментальной причиной катастрофы была чрезвычайно низкая цена человеческой жизни в Боливии.

Автомобильная авария, которая произошла спустя 5 дней на другом конце земного шара, на дороге Югра—Ханты-Мансийск, один в один оливийская авиакатастрофа. Даже пострадавшие похожи. В одном случае везли футбольную команду, в другом — ​сборную по спортивной акробатике.

Боливийский самолет был ИЧП, и российский автобус был тоже ИЧП. Кто непосредственно виноват в российской аварии — ​пока не очень ясно, но ясно (причем давно!), что дорога Югра—Ханты-Мансийск — ​это дорога смерти.

Не то чтобы в этом смысле она выделялась из других российских дорог. Все российские дороги — ​дороги смерти. Китай тратит на развитие дорожной инфраструктуры около 5 млрд долларов в год и на настоящий момент вышел на первое место в мире по количеству хайвеев, обогнав США. Наши дороги в глубинке остались, как в 70-х годах, только колдобин прибавилось. Деньги (по 50 млрд долларов и больше) Россия тратит на более неотложные вещи — ​Олимпиаду, чемпионат мира по футболу, Сирию.

Фундаментальной причиной ханты-мансийской катастрофы стала низкая цена человеческой жизни в России.

Похожей была и реакция властей на катастрофы. Неугомонный колумбийский диктатор Ево Моралес объявил, что лично разберется и покарает виновных. Уже возбуждено уголовное дело против диспетчера аэропорта.

Неугомонный глава СК РФ Александр Бастрыкин лично (!) прибыл в Югру, чтобы руководить действиями следователей, а потом потребовал передать дело в Москву. Ну конечно — ​уголовное дело такой невероятной сложности невозможно расследовать на месте, куда там!

Водители автобуса и врезавшейся в него фуры уже победоносно задержаны, по делу допрошена туча чиновников и даже начальник отдела ДПС УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре.

Эта показательная деятельность с возбуждением уголовных дел начинается в России всегда, как только произойдет очередная всколыхнувшая нацию катастрофа: после гибели «Булгарии» или пожара в «Хромой лошади». Кары следуют непременно. После гибели «Булгарии» совершенно непреклонно посадили зиц-председателя Светлану Инякину, после пожара в «Хромой лошади» раскулачили и под шумок распилили имущество ее совладельца Анатолия Зака.

Единственный раз, когда дело как-то затерлось, была, кажется, история с буровой платформой «Кольская», которая затонула в 2011 году ровно по той же причине, по которой разбился боливийский самолет: ее транспортировали зимой с людьми на борту. И то и другое было за гранью добра и зла. Но тут причина была уважительная: «Кольская» принадлежала «Газпрому». Не Миллера же, в самом деле, сажать.

К сожалению, бурная деятельность г-на Бастрыкина, как и бурная деятельность президента Моралеса, ничуть не повышает безопасность на российских дорогах. Потому что главной причиной подобных катастроф является низкая цена человеческой жизни в России, а одной из главных причин низкой цены человеческой жизни в России является в том числе деятельность российских силовиков. Вот и перевозят нас шахид-автобусами, шахид-самолетами, шахид-теплоходами и даже шахид-буровыми платформами.