«А ваша галочка выходит за квадратик…»

После публикации расследования «Мытищи-гейт» о фальсификации выборов в Госдуму в Подмосковье в редакцию начали приходить сведения об аналогичной «технологии» в других регионах. Данные протоколов, выданных наблюдателям, систематически расходятся с данными ГАС «Выборы» — теперь в Смоленской области. Всего «Единой России» прибавили 625 голосов.

Как фальсифицировали выборы в Мытищах — читайте в материале «Мытищи-гейт» по этой ссылке

Как и в Мытищах, в Смоленске голоса для единороссов «добирались» за счет других партий. Например, на участке №568 «Единая Россия» по протоколу получила 147 голосов, а если верить ГАС «Выборам», то 197 (документы — см. ниже). При этом у партии «Пенсионеры за справедливость» в пользу партии власти было «списано» 7 голосов, а больше всего, 30 голосов, потеряла «Справедливая Россия». «Яблоко» потеряло три голоса из шести. И даже у партии «Зеленых» с их пятью голосами на участке исчезло три голоса. КПРФ, кстати, не тронули нигде — именно потому, что почти на каждом участке присутствовал их сторонник, считают в партии.

В других местах голоса не просто перераспределялись, но и накидывались сверху. Например, на участке №551 появилось 100 лишних бюллетеней: всего «Единой России» там добавилось 150 голосов. На участке №558 вбросить дополнительные бюллетени, видимо, не удалось: как утверждает член комиссии от КПРФ, там нашли в сейфе 10 неиспользованных бюллетеней с галочками за «ЕР».

Имелись и электоральные инновации. Как утверждает член комиссии с правом решающего голоса на участке №580 Кирилл Темнов, председатель комиссии Денисенкова предложила считать недействительными все бюллетени, где «хвосты» избирательской галочки выходили за квадрат напротив партии — почему-то это правило касалось всех партий, кроме правящей. Темнов написал особое мнение, и для верности рядом со своей подписью на протоколе начертал «С особым мнением». В документах, ушедших в вышестоящую комиссию, особого мнения не оказалось.

20 сентября уполномоченный представитель КПРФ Павел Андронов отправил жалобу в облизбирком на перечисленные выше нарушения. И получил ответ: права подавать такую жалобу он не имеет, а проводить проверку по сообщенным данным — не в полномочиях избиркома. «До этого, — уточняет Андронов, — избирком все наши жалобы как раз проверял, проводил рабочие группы, брал пояснения».

пример фальсификаций. уИК № 568 Вот копия протокола, оставшаяся у наблюдателей и членов УИК Предоставлено Павлом Андроновым (КПРФ)

А вот данные с того же УИК №568 на сайте избиркома Смоленской области. Сравните значения

Ссылка на сайт избиркома Смоленской области с данными голосования 18 сентября

Протоколы, с которыми можно сравнить данные, введенные в систему ГАС «Выборы», можно посмотреть и скачать отсюда (9 протоколов).

В октябре, КПРФ отправила материалы в Следственный комитет. «СК ведет доследственную проверку, вызывает на опросы и председателей комиссий, и наблюдателей, — рассказал Андронов «Новой». — Сначала они не увидели тут состава преступления и отказали в возбуждении дела, но мы обжаловали это решение, и проверка продолжается». Впрочем, такая проверка может идти годами, тут же добавляет он: уже год как СК проверяет их жалобу на выборы в горсовет, прошедшие 13 сентября прошлого года. Тогда нарушения были менее серьезными, но они были, а следователи все еще не могут принять решение, заводить ли по ним уголовное дело.

Отписку избиркома Андронов получил, как и полагается, от лица тогдашнего главы облизбиркома Владимира Соваренко. Между тем Соваренко сейчас — кандидат на пост главы города, причем явный фаворит. Выбирают мэра в Смоленске не жители, а горсовет, и в пятницу 9 декабря Соваренко, скорее всего, утвердят в должности.

Это недвусмысленно дал понять губернатор, публично поддержавший его в присутствии журналистов. «Высоко оценивая ваши личные человеческие качества и ваш профессионализм, считаю, что вы будете полезны смолянам на ином участке работы, — сказал глава региона Алексей Островский. — Мы с вами неоднократно говорили о том, что вы хотите служить смолянам и делаете это как коренной смолянин, и я вам хочу предоставить такую возможность. Я считаю, что вам целесообразно выдвинуть свою кандидатуру на пост главы города Смоленска».

«В случае, если я буду назначен на эту должность, главной моей задачей на эти годы станет служение жителям города Смоленска», — откликнулся бывший глава облизбиркома.