«Мама» Меркель под давлением партии повернула направо

Уходящий 2016 год был отмечен в Германии последствиями миграционного кризиса. Провозглашенные канцлером Меркель культура «Добро пожаловать!» и лозунг «Мы справимся!», став темами жарких дискуссий от бундестага до сельской пивной, раскололи немецкое общество. Неуклонно росло число сторонников движения ПЕГИДА (Патриотичные европейцы против исламизации Запада), стремительно набирала политический вес праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» (AfD), взявшая на вооружение критику миграционной политики правительства. Попытки властей и либеральной прессы представить их маргиналами провалились.

Партии «большой коалиции» Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) несли существенные потери на региональных выборах в земельные парламенты. А рейтинг AfD неуклонно поднимался, что дало политологам повод утверждать: грядет существенное переформатирование немецкого политического ландшафта, которое, скорее всего, станет концом «эры Меркель».

Данный прогноз подкреплялся внутренними разногласиями в рядах ХДС по проблеме мигрантов. Многие члены партии, в том числе и в руководстве, не одобряли позицию Меркель, которая категорически отказывалась признать ошибки своей политики «открытых дверей».

Молодежная организация христианских демократов Junge Union открыто призвала канцлера сменить курс. Лидер дочернего баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зееховер вступил с Меркель в публичный конфликт, ультимативно требуя закрыть границы и установить ежегодную верхнюю планку для мигрантов в 200 тысяч человек. В противном случае он грозился прервать организационные связи с ХДС, а из его окружения поступали намеки на возможное выдвижение кандидатуры Зееховера в федеральные канцлеры.

Но очень скоро стало ясно, что «семейные конфликты» негативно сказываются на авторитете правящей партии. В земле Мекленбург-Передняя Померания ХДС по итогам выборов в ландтаг опустилась на третье место, пропустив вперед «альтернативщиков». В столичном Берлине христианские демократы из-за поражения в избирательной кампании утратили шансы участвовать в формировании городского сената, тем самым открыв перспективу социал-демократам для создания коалиции с левыми и «зелеными» — так называемой красно-красно-зеленой коалиции. А это уже был прецедент с прицелом на федеральные выборы 2017 года.

В ХДС начался процесс консолидации сил перед решающим сражением за сохранение власти. Меркель в мягкой форме призналась, что допустила ошибки в миграционной политике.

Министерство внутренних дел, подконтрольное преданному соратнику фрау канцлер Томасу де Мезьеру, инициировало принятие интеграционного закона, который содержал жесткие нормы пребывания беженцев в Германии — обязательное языковое и профессиональное обучение, фиксированное место проживание до самостоятельного трудоустройства. Кроме того, был введен 3-х годичный запрет на воссоединение семей, а сирийцам, лишив их привилегированного статуса, ограничили срок предоставления убежища до восстановления мирных условий на родине.

Однако у партии осталась одна существенная проблема. Ангела Меркель вот уже более 16 лет возглавляет ХДС, с 2005 года является канцлером. Хотя наработанная всей послевоенной историей немецкая политическая культура исключает авторитаризм и любые формы культа личности, все же бессменное лидерство привело к тому, что среди христианских демократов возник дефицит на политиков, которые по популярности и узнаваемости могли бы приблизиться к уровню Меркель, не говоря уже о том, чтобы соперничать с ней.

Еще 2-3 года назад в преемницы Меркель прочили и Урсулу фон дер Ляйен — нынешнего министра обороны, и перспективную Юлию Клёкнер — заместителя председателя ХДС, и еще ряд фигур второго плана. Мягкая аристократичная фон дер Ляйен за годы во главе оборонного ведомства не смогла занять высокое место в традиционном для Германии рейтинге федеральных министров. Молодая Клёкнер обращает на себя внимание динамичностью и эмоциональной открытостью, но ей еще не хватает политического опыта. К тому же Клёкнер в этом году проиграла выборы в родной земле Рейнланд-Пфальц.

Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен. Фото: EPA

Кадровый голод христианских демократов на лидеров наглядно проявился в ходе поиска кандидатуры на пост президента ФРГ, которого федеральное собрание должно избрать в феврале будущего года. СДПГ предложили партнеру по «большой коалиции» поддержать выдвижение социал-демократа, министра иностранных дел Франк-Вальтера Штайнмайера. Это не устраивало Меркель, но, в конце концов, ей пришлось, скрепя сердцем, уступить — в родной партии так и не нашлось политиков, способных составить достойную конкуренцию популярному главе немецкого внешнеполитического ведомства.

Таким образом, руководству ХДС ничего другого не оставалось, как в преддверии выборов в бундестаг опять сделать ставку на Меркель. Сама она долго держала паузу, уходя от ответа на настойчивые вопросы журналистов о планах на будущее. Не от скромности и не ради интриги. Нелегко было решиться. Былую славу «мамы нации» похоронил миграционный кризис — каждое публичное выступления канцлера вызывало в социальных сетях шквал негативных, а зачастую оскорбительных комментариев.

Но соратники по партии давили — «кто, если не ты?». И Меркель сдалась.

В 2015-ом журнал Time, назвав канцлера Германии «персоной года», отметил ее личный вклад в борьбу за гуманное отношение к беженцам, как основу западной демократии. Теперь, на съезде ХДС в Эссене, выступала совсем другой политик.

«События лета 2015 года, — заявила Меркель, — не могут, не должны и не имеют права повториться». В зале и за его пределами эти слова были восприняты, как личное покаяние канцлера. И если партийные делегаты встретили их аплодисментами, то многие сторонние наблюдатели заговорили об отказе лидера ХДС от позиции взвешенного центра и очевидном повороте в сторону правого консерватизма.

Такую оценку во многом подкрепил дальнейший пассаж в речи Меркель об усилении интеграции мигрантов без каких-либо исключений на основе строго соблюдения законов. В этой связи она, вызвав бурные аплодисменты, поддержала полный запрет на публичное ношение никаба (закрывающий лицо мусульманский женский головной убор с прорезью для глаз — Ред.). «Мы не хотим никаких параллельных обществ», — подчеркнула канцлер.

Метаморфоза Меркель объяснима. В ХДС идет сложный процесс пересмотра партийного курса. Ведущие функционеры, встревоженные тем, что местами треть и более рядовых партийцев голосовали на последних региональных выборах за AfD, все чаще выступают с такими предложениями по проблеме беженцев, которые мало чем отличаются от лозунгов «альтернативщиков». В этом смысле наиболее показательным стал пакет антимиграционных мер, выдвинутый в самый канун съезда зампредседателем партии, министром внутренних дел земли Баден-Вюртемберг Томасом Штроблем: не рассматривать заявление на предоставление убежища беженцев без достоверных документов, упростить процедуру принудительной высылки отказников, включая больных и беременных, всех выловленных в Средиземном море нелегалов размещать во временных лагерях в Египте.

Однако, уступив в миграционной политике, Меркель пришлось пережить и другое унижение. Съезд по инициативе Junge Union включил в программный документ требование пересмотреть процедуру признания двойного гражданства, оставив законным только немецкое. Это затрагивает интересы проживающих в Германии миллионов турок и представителей других народов. В свое время право выбора гражданства для детей этнических меньшинств было одним из условий СДПГ по формированию «большой коалиции» с ХДС, а переговоры вела лично Меркель, скрепив своей подписью коалиционное соглашение.

По окончанию работы съезда она, стараясь смягчить последствия, отметила, что отмена двойного гражданства не станет темой предвыборной кампании христианских демократов. Получилось еще хуже — вновь избранный председатель партии дезавуировала, по сути, решение высшей партийной инстанции. Базис ХДС воспринял это негативно.

Да и от политических союзников и оппонентов последовала незамедлительная реакция. Председатель СДПГ Зигмар Габриэль пообещал потребовать объяснений от партнера по коалиции. Представители «зеленых» и левых не преминули заметить, что ХДС окончательно покинул платформу либеральных демократических ценностей, и с таким уровнем падения ему осталось только попроситься в союзники к AfD.

На съезде Ангела Меркель, получив большинство (почти 90%) голосов делегатов, сохранила пост председателя и поведет ХДС на выборы 2017 года. Казалось бы, все — как в старые добрые времена: есть надежный рулевой, есть сплоченная команда. Вместе с тем и атмосфера партийного форума, и события за его стенами свидетельствуют — наступили необратимые перемены. На предыдущем съезде два года назад Меркель ставила перед соратниками амбициозную цель: линия ХДС — это будущее Германии. На этот раз лидер, обращаясь с трибуны ко всей партии, откровенно заявила: «Вы должны мне помочь!»