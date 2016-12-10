Гнутые скрепы и белые нитки

Вывалив мешок и малую тележку компромата на обозрение мирового спортивного сообщества, Ричард Макларен уточнил, что это «лишь малая часть данных и свидетельств». А большая их часть надежно сокрыта в России. Канадский профессор изначально и не без оснований считает, что русские как не собирались, так и не собираются тайное делать явным. Судя по тому, к каким выводам пришло допинговое расследование Следственного комитета РФ, в этом Макларен прав.

И сейчас никто не крикнул: «Шеф, все пропало!» Да такого не случилось бы, будь доказательная база второй части знаменитого доклада более солидной — на каждое положение доклада есть универсальный ответ: «В суде не докажете!» На обширное приложение в виде переписки экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова с рядом спортивных чиновников можно заявить, что это бред воспаленного воображения или даже фальсификация.

Действительно, кто докажет, что в одном из сообщений под инициалами В. Л. рядом с якобы указанием «Футбол не трогать!» скрывается именно Виталий Леонтьевич Мутко, наше спортивное «всё»?

И вообще, что было, то прошло, нынче Россия выстраивает самую передовую систему борьбы с допингом, с основными положениями которой общественность ознакомится уже в начале будущего года. К Олимпийскому комитету России у комиссии Макларена претензий вовсе нет никаких, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о неприменении принципа коллективной ответственности и защите чистых спортсменов, так что пока все более или менее в порядке. По версии Минспорта, оснований для тотального лишения России одной из главных скреп как не было, так и нет. Пусть WADA беснуется, без паники, у нас все под контролем.

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Тысяча спортсменов, так или иначе задействованных в махинациях с допинг-пробами, — миф. 500 положительных проб, выданных при помощи манипуляций за отрицательные, — недостоверные сведения. «Институциональная стратегия завоевывания медалей» — вывод недобросовестных расследователей, основанный на отрывочных сведениях сомнительных информаторов. Все эти аргументы уже пошли в ход, включая главный, — о всемирном антироссийском заговоре. Это ответ универсальный, не требующий разъяснений и обоснований.

Беда не в том, что аргументы слабые, а в том, что для нынешней России трендом стало «мы правы даже тогда, когда мы не правы». Вот этого проклятый Запад не поймет никогда. На этой почве невозможны ни плодотворные дискуссии, ни компромисс, ни худой мир. Хотя заверений в том, что мы готовы исправить ситуацию в том же спорте высших достижений, — предостаточно.

Да, деяния Григория Родченкова и его подельников можно отнести к преступным. Да, Григорию Михайловичу еще надо доказать, что уникальную систему сокрытия допинга он создавал и осуществлял в течение многих лет именно что по принуждению. Да, факты наличия приказов покрывать российских «грязных» атлетов не подтверждены и сейчас. Да, российская сторона вполне может свалить все на Родченкова и его «преступную группу» — это они после допинг-кризиса конца нулевых ввели практику профилактических тестирований, которые должны были свести к минимуму допинговые провалы российских спортсменов. «Они», а не государство.

Но… Всю переписку Родченкова с чиновниками не сфальцифицируешь. Вот она, на сайте WADA. То, что стиль ее «пацанский», — как раз свидетельство того, что вели ее свои люди, занимающиеся одним государственным делом защиты своих спортсменов, пусть и незаконным. Российская власть в неформальном общении так и разговаривает, разве мы не знаем?

То, что главный фигурант не видел, каким образом вскрывались баночки с биоматериалом в Сочи и кто конкретно это делал, не означает, что «волшебников из ФСБ» не было. Кто-то же был?

То, что с допинг-пробами российских спортсменов проделывались махинации в массовом масштабе, так или иначе подтвердит комиссия МОК под руководством Денниса Освальда. Другая комиссия, которую вместо Ги Каниве возглавил Самуэль Шмид, должна подтвердить вывод о наличии в России государственной системы сокрытия и поддержки допинга. Это практически бесспорная точка зрения, за какие бы юридические закорючки российская сторона ни цеплялась.

Десятки конкретных фамилий нарушителей уйдут в международные спортивные федерации, которые будут уже непосредственно казнить или миловать. Речи об отмене санкций МОК в отношении проведения на территории России международных соревнований по зимним видам спорта не было и нет. Допуск российских спортсменов к Играм в Пхенчхане-2018 если и будет осуществляться, то в лучшем случае по решению федераций или даже в индивидуальном порядке.

На уровне эмоций — да, за державу обидно. Не все проблемы с допингом и вообще со спортом высших достижений сводятся к наказанию России. Но так подставиться, как подставились мы сами, надо было еще ухитриться.

Грядущий неизбежный пересмотр итогов сочинской Олимпиады российская власть, естественно, постарается свести к минимуму. Признание собственной вины исключено — это удел слабых, Россия своих героев не сдает, мы победим. Общество получит, увы, еще одно подтверждение, что лгать, обманывать и жульничать — это хорошо. Потому что если это на благо родной страны — то можно и даже нужно. Важно только, чтобы никто не догадался.

В пресловутой переписке Родченкова с другими, надеюсь, фигурантами, очень часто речь идет не только о взрослых «уродах» и «тупицах», но и о совсем молодых спортсменах. Которых целыми командами начинают «кормить» по существу еще с детства.

Если это не тупик, то я не знаю, как еще это назвать.