Новый доклад Ричарда Макларена из WADA о системе допинга в российском спорте: главное

Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте. По новым данным, 12 спортсменов, которые получили медали на Олимпиаде в Сочи, употребляли допинг. В их числе — четыре золотых медалиста. Правда, по итогам самый серьезный удар приходится на российский Паралимпийский комитет. «Новая газета» рассказывает, почему.

Почему именно в российском спорте? Ричард Макларен: «Я был сконцентрирован на одной стране и одной ситуации. И я был сконцентрирован на том, что происходило в российском спорте. Вполне возможно, что подобное может случиться и в другой стране, но с использованием других методов. Мы не проводили никаких расследований в других странах. Однако я не думаю, что происходившее здесь могло происходить по всему миру».

Спецслужбы, антидопинговые ведомства России (РУСАДА) и чиновники Минспорта получили официальные обвинения в участии в программе по сокрытию допинга в российском спорте. «В России имели место внутриведомственные тайные сговоры. Примерно каждый месяц «волшебники», известные как подразделение сотрудников ФСБ, занимающиеся снятием крышек, могли попадать в лабораторию для снятия крышек проб «Б».

Олимпийский комитет России не причастен к манипуляциям.

Прямые обвинения выдвинуты в адрес бывшего министра спорта Виталия Мутко. «Схема имело место под патронажем вице-премьера Виталия Мутко. О ней также было известно допинг-офицерам, которые предупреждали атлетов о неожиданных проверках, а также остальным чиновникам Министерства спорта».

«Физиологически невозможный уровень соли в моче». В ходе независимой экспертизы было установлено, что баночки Berlinger можно было открыть. «В чистую мочу добавлялась соль для обеспечения определенной плотности. В пробах российских спортсменов из Сочи был обнаружен физиологически невозможный уровень соли».

Ни один из опрошенных свидетелей не видел, как вскрывались пробы «Б». Но доктор Родченков утверждает, что он лично видел средства, которые использовали агенты ФСБ для вскрытия крышек баночек Berlinger.

Под вопросом: 21 медаль шести призеров Паралимпиады в Сочи. Спортсменам выдвинуты обвинения в том, что с их мочей в баночках производились сторонние действия. На сосудах найдены царапины.

Что обнаружили во время расследования. Допинг-пробы 12 российских медалистов оказались с повреждениями баночек. Их пробы «Б» являются сфальсифицированными. У двух членов женской хоккейной сборной России в допинг-пробах была найдена мужская ДНК. Также доказано, что были сфальсифицированы допинг-тесты двух российских спортсменов, завоевавших в общей сумме четыре золотые медали. Их имена не раскрываются. У спортсменки, получившей серебряную медаль, в допинг-пробе был выявлен неестественный уровень соли.

Пробы 96 спортсменов с Паралимпиады и Олимпиады в Сочи были подменены, что показал химический анализ.

Когда все началось: за год до Олимпиады в Сочи. Впервые эксперименты с подменой образцов спортсменов были опробованы за год до Олимпиады, в 2013 году на Универсиаде в Казани.

Личности спортсменов, уличенных в допинге, не раскроют СМИ, но передадут международным федерациям.

«Наши баночки не вскрываются»

За неделю до презентации второй части доклада Макларена «Новая газета» обратилась к фирме Berlinger с вопросом: вскрываются ли баночки с Олимпиады в Сочи для хранения образцов допинг-проб.

Ханс Клаус пресс-секретарь фирмы Berlinger, поставляющей баночки для допинг-проб

— Баночки Berlinger, используемые во время Олимпиады 2014 года в Сочи, отвечают наивысшим современным стандартам безопасности и не могут быть вскрыты. Они регулярно проходят строгую проверку безопасности независимой внешней организацией, которая детально проверяет нашу продукцию, и которая впоследствии выдает сертификат — «защищены от несанкционированного вмешательства».

В связи с последними сообщениями в СМИ, Berlinger приветствует все усилия, направленные на дальнейшее расследование. Но компания не в состоянии предоставить дополнительные детали о безопасности емкостей в интересах безопасности антидопинговых тестов.