Полезные «соколы» Жириновского

В Госдуму внесен проект закона об отмене на выборах всех видов «альтернативного» голосования — досрочного, голосования по открепительным удостоверениям и «на дому». Мотивировка проста: именно эти виды голосования в последние годы сопровождаются скандалами и массовыми нарушениями. Заметим: практически все нарушения при «альтернативном» голосовании совершаются в пользу власти, а проект вносят депутаты из фракции ЛДПР, которую упрекнуть в оппозиционности невозможно. Неужели даже их, что называется, достали?

В пояснительной записке к проекту отмечается, что после каждой избирательной кампании в суды поступают сотни заявлений о защите избирательных прав, в которых отмечаются нарушения избирательного законодательства, выразившиеся в неуказании уважительных причин, по которым избиратель не мог прибыть на избирательный участок, вбросе в урну для голосования избирательных бюллетеней в количестве 20—30 штук одним избирателем, голосовании по подложным открепительным удостоверениям, незаконном образовании дополнительных избирательных участков и включении избирателей в списки для голосования на них, «покупке» открепительных удостоверений для голосования за «нужного» кандидата.

О том, что «альтернативное» голосование приводит к системным нарушениям на выборах, «Новая газета» рассказывала много раз. Особенно — о пресловутом «досрочном голосовании», которое стало неисчерпаемым ресурсом для фальсификаций.

Введенное для удобства избирателей, которые не могли посетить участок в день выборов, оно сразу же превратилось в инструмент манипулирования:

с 1995 года «досрочников» возили на выборы автобусами.

В 2001 году досрочное голосование на федеральных и региональных выборах запретили, оставив его на муниципальном уровне и только в случае, если оно предусмотрено региональным законом. В Петербурге так и поступили — и получили в 2004—2005 годах на муниципальных выборах невиданные проценты «досрочников». В некоторых округах тогда 30% избирателей проголосовали досрочно, принеся одинаковые заявления об «отъезде на дачу» (особенно трогательно это выглядело в декабре) или об «отпуске» (их подавали и 80-летние заявители).

Согласно закону голоса «досрочников» подлежат отдельному подсчету. Выяснилось, что на одном и том же участке люди, голосовавшие досрочно, в 90—95% случаев отдавали голоса «Единой России». Те, кто пришел в день выборов, отдали «медведям» 5—10% голосов, но, поскольку основную массу голосовавших составляли именно «досрочники», их голоса и решили исход выборов.

В итоге в 2006 году досрочное голосование было отменено окончательно — но в 2014 году оно было возвращено в практику выборов по решению Конституционного суда. Те, кто по «уважительной причине» (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) не может прибыть в день голосования на участок, получал возможность голосовать досрочно.

Однако в законе «забыли» записать, что избиратель, желающий голосовать досрочно, обязан представить в избирком копии документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия в городе в день выборов (приказ об отпуске или командировке, справка о режиме работы или учебы и так далее). И на муниципальных выборах 2014 года в Петербурге голосовать досрочно пошли толпы сотрудников бюджетных учреждений, инвалидов и ветеранов, которые никак не могли доказать, почему они в день выборов никак не могут прийти на избирательный участок. Зато практически все они дружно проголосовали за «единороссовских» кандидатов и вновь, как и десять лет назад, предрешили исход выборов. Отметим, что «досрочка» шла несколько дней, по ночам конверты с бюллетенями хранились в зданиях районных администраций, у членов комиссии и наблюдателей от оппозиции возможности контролировать их сохранность не было, а главы районных администраций — люди, заинтересованные во вполне определенном результате на выборах. Подменить бюллетени «досрочки» в этих условиях было парой пустяков — и есть большие основания полагать, что это и произошло.

К столь же массовым нарушениям постоянно приводило и «надомное» голосование: в урне, с которой члены избиркомов обходят избирателей, голосующих на дому, очень часто (если при этом не было наблюдателей от оппозиции) оказывалось число бюллетеней, значительно превышающее число тех, кто реально не мог выйти из дома по состоянию здоровья, и почти все — с отметкой за «правильных» кандидатов.

Ничуть не лучше и голосование по открепительным удостоверениям, тоже создающее возможности для злоупотреблений: на выборах 2016 года в Петербурге «бюджетников» заставляли брать открепительные удостоверения и сдавать их начальству. Кто потом голосовал по этим удостоверениям — остается только догадываться. Отмечалось и появление фальшивых открепительных удостоверений…

Теоретически все эти виды «альтернативного» голосования возможны и в демократических странах не приводят к серьезным злоупотреблениям. Российская практика, к сожалению, принципиально иная. И потому все эти виды голосования действительно следовало бы или отменить совсем, или очень существенно ограничить. Но примет ли указанный законопроект Госдума — очень большой вопрос.