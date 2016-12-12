Мнение
«Учителя теперь еще и фальсификаторы»
В редакцию пришло гневное письмо по мотивам расследования «Мытищи-гейт». Публикуем его, позволив себе исправить допущенные в тексте ошибки. Оно все-таки подписано 60 учителями.
От редакции:
У нас только один вопрос: почему в письме нет ни одного слова о фактах, которые, по мнению подписантов, порочат честь учителей? Мы продолжим приводить эти факты, которые оказались типичными не только для Мытищ, но и других регионов страны, откуда мы получаем все новые копии протоколов избирательных комиссий.