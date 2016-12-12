Смешной гудвилл

В российском уголовном суде, вопреки всякой логике и здравому смыслу, условный приговор считается победой стороны защиты и несмываемым позором для прокуратуры. Всем понятно, что оправдать суд не может из высших соображений, потому что это «подрывает всю систему». Но в условиях полного отсутствия доказательств суд все же может обвиняемого отпустить. Формально признав его виновным. Один из сложных вопросов, которые стоят перед защитой в этой ситуации, связан с тем, нужно ли такой приговор обжаловать — с риском получить уже реальный срок.

Репутация наших арбитражных судов несоизмеримо лучше, чем уголовных. Профессионалы рынка с разных сторон подтверждают, что арбитражные судьи действительно допускают состязательность, вникают в суть аргументов, исследуют документы. Но исторически российский крупный бизнес предпочитает судиться все же в других юрисдикциях, например в Лондоне.

А итоги иска «Роснефти» к РБК выглядят как довольно точная аналогия «условному сроку» для подсудимого, против которого у обвинения не было ничего.

Арбитражный суд Москвы формально удовлетворил иск «Роснефти», но фактически занизил сумму ущерба репутации компании Игоря Сечина примерно в 8000 раз: с 3,1 млрд рублей до 390 тысяч. Гудвилл — совокупность нематериальных активов компании — с точки зрения суда, публикацией РБК был задет незначительно.

Это можно расценивать как довольно явно сформулированный политический сигнал. Аппетиты Сечина в последнее время стали слишком большими, и вот настала пора организовать разгрузочный день. Новая диета Игоря Ивановича, в частности, предполагает, что РБК ему пока не по зубам. Сумма 390 тысяч рублей для медиахолдинга Михаила Прохорова смехотворна, она сопоставима с ежемесячной заработной платой топ-менеджеров компании. Банкротство холдингу, соответственно, не грозит, и уничтожить крупнейшее частное медиапредприятие России при помощи атаки «деловой репутацией» не вышло.

«Роснефть» и ее первое лицо генерируют гигантское количество новостей, атакуя крупные российские редакции и попутно совершая загадочные сделки на внешнем и внутреннем рынках. Есть соблазн предполагать, что «отскок» от РБК следует рассматривать как плату за успешную продажу акций компании международному консорциуму инвесторов. То есть договор мог быть примерно таким: мы разрешаем вам продать акции, как вы хотите, но дать вам в этот же момент еще и РБК с Прохоровым было бы уже слишком. Даже у Игоря Ивановича, возможно, бывают двойные сплошные.

Интересно, что успешная приватизация пакета акций «Роснефти» использовалась защитой РБК как аргумент в пользу того, что репутация компании Сечина не пострадала.

Исторический процесс против СМИ с рекордными для России исковыми требованиями содержательно закончился победой журналистов, хотя согласно букве закона суд выиграла «Роснефть». Решение суда явно не соответствует задачам, поставленным истцом, который был намерен отнять у РБК сумму, сопоставимую с его годовым оборотом, разорить компанию, лишить журналистов работы и т.д. — то есть устроить показательную акцию устрашения для всего медиарынка. В итоге РБК продолжит свою работу, а размеры пострадавшего гудвилла Сечина вызывают улыбку — и нам определенно не стало страшно. Юристы холдинга уже заявили о том, что даже нынешнее травоядное решение будет оспорено. Позиция редакции состоит в том, что публикация была законной и основанной на фактах.

Комментарии Екатерины Шульман и Леонида Гозмана по поводу решения суда по иску Сечина к РБК — читайте тут.