Реформа между строк

Правительство разрабатывает пакет мер для поддержки торговли книгами и печатными СМИ, сообщила газета «Коммерсант» в начале недели. Проект распоряжения, подготовленный Минкомсвязи, рассчитан на 2017-2018 годы. Он включает в себя ряд налоговых послаблений, признание книготорговли социальным предпринимательством и прочие льготы, которые, по задумке властей, должны способствовать двукратному росту рынка в течение 15 лет.

Меры поддержки, перечисленные в документе, в первую очередь играют на руку крупным издательским группам, но кое-что выиграть смогут и маленькие независимые игроки, считает директор книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов: «В России книжная торговля и книгоиздательство находятся в таком положении, что любые подобные меры лишними не будут». Несмотря на высокую долю рынка у двух крупных структур — издательского дома «ЭКСМО» и сети магазинов «Дом книги» — практически вся отрасль состоит из малых и средних игроков, которые сегодня выживают с огромным трудом или вовсе массово исчезают.

Обнулить НДС

Наиболее важное из предложений Минкомсвязи — нулевая ставка НДС, уже принятая во многих европейских странах, говорит Александр Оськин, председатель Ассоциации распространителей печатной продукции, участвовавшей в разработке проекта. Однако шансы на его принятие эксперт оценивает невысоко: «Боюсь, его эту меру не пропустит Минфин, который стоит насмерть, чтобы не допустить снижения налогов». Ставка НДС для книжной отрасли в России — одна из самых высоких во всём мире (10%), соглашается Куприянов. Если решение обнулить НДС на книги всё же будет принято, то под эти льготы должны будут попасть и типографии, считает он.

Правительство планирует увеличить для книжных магазинов норму списания неликвидной печатной продукции — сегодня товарные остатки, нереализованные книготорговцами в течение года, лежат на балансе компаний и облагаются налогом. Кроме того, Минкомсвязи предлагает установить льготные тарифы на отправку почтой книг и периодических изданий, а также снизить для книготорговцев и издателей ставки страховых взносов во внебюджетные фонды.

Другим существенным подспорьем для отрасли могут стать льготные арендные ставки для книжных магазинов и киосков прессы. «Именно высокие арендные ставки, сегодня отданные на откуп субъектам РФ, убивают систему распространения книг и прессы, — считает Оськин. Очень хорошо, к примеру, обстоят дела в Липецке (0 рублей за кв. м в месяц) и в Воронеже (12 рублей). А вот уже в Москве ставка аренды — от 2000 рублей за кв. м в месяц и выше». Это основная причина, по которой количество книжных магазинов в стране сегодня меньше, чем в царской России — около 1500 на всю страну, говорит эксперт.

«Разовые мероприятия поддержки отрасли, как правило, эффекта не имеют, поэтому имеет смысл сразу применять комплекс мер. Проект Минкомсвязи, пожалуй, охватывает все необходимые сферы», — считает президент Ассоциации книгораспространителей независимых государств Надежда Михайлова. Единственный недостаток программы — отсутствие гарантий, что она будет реализована именно в нынешнем виде, а не в сильно урезанной версии. Аналогичный комплекс мер уже предлагался Минэкономразвития 2 года назад, но в тот раз история застопорилась, вспоминает Михайлова.

Кризис чтения

В 2015 году, официально объявленном Годом литературы, московские книжные столкнулись с необходимостью платить торговый сбор, введённый столичными властями. Это повлекло за собой закрытие 40 букинистических и 30 книжных магазинов, мгновенно ставших нерентабельными. «Не знаю, как именно «иностранные агенты» разрушают нашу страну, но эти действия были абсолютно вражескими, антикультурными и антинародными», — считает Борис Куприянов. Спустя некоторое время власти спохватились — сбор перестанет действовать с января следующего года. Но очевидно, что закрывшиеся книжные на рынок уже не вернутся.

В Европе всё, что связано с литературой и книжной деятельностью, относится к области культуры и образования, рассказывает Надежда Михайлова. «Несмотря на то, что там работают только частные книжные магазины, для них созданы благоприятные условия существования. У нас же книги — это чисто коммерческая отрасль, которая связана с получением нормы прибыли с квадратного метра и со временем оборачиваемости товара». Проблема в том, что попытки распространить критерии прибыльности на произведения классической литературы, как правило, обречены на провал.

Сравнивать нынешний оборот книжной продукции в России стоит не с крупными рынками, вроде США или Великобритании, а с небольшими европейскими странами. «Книжный рынок в России на 20% меньше шведского, при том что в Швеции проживает около 10 млн человек», — говорит Куприянов. Москва по количеству книжных магазинов на душу населения находится на предпоследнем месте в мире — по этому показателю российскую столицу можно сравнивать только с городами Африки или Средней Азии. Немного лучше дела обстоят в Санкт-Петербурге. С 2008 года количество проданных в России книг сократилось с 760 млн до 413 млн экземпляров, то есть в 1,8 раз, поэтому ожидаемый правительством двукратный рост рынка фактически означает возвращение на уровень десятилетней давности.

Борис Куприянов уверен, что проблема имеет не только экономический, но и гуманитарный характер — отказываясь от чтения, Россия отказывается от активного мыслительного процесса. «У нас есть города, где книг просто нет, новые книги туда вообще не попадают, — говорит директор «Фаланстера». — Поэтому выросло целое поколение людей, для которых чтение не является повседневной практикой или важным культурным процессом». Неважно, об электронных, пиратских или бумажных книгах идёт речь — по всем этим статьям Россия очень сильно отстаёт от мировых лидеров. Благоприятная государственная политика — шанс на то, что в будущем десятилетии разрыв начнёт сокращаться вновь.