Уже пора составлять протокол

Мы отлично понимаем — ​результаты выборов никто не отменит. До 22 декабря — ​срока давности — ​не успеть. Тогда зачем и для кого мы это делаем? Первое: потому что после публикации «Мытищи-гейт» в редакцию пошли люди с документами в руках. И эти документы вызывающе красноречивы. Второе: должны понести уголовное наказание непосредственные фальсификаторы. Те, кто из заверенных протоколов вносил в систему ГАС «Выборы» фальшивые цифры. И те руководители регионов, которые организовали эту систему для повышения рейтингов личной успешности. Редакция обращается к ЦИК России и к Государственной думе с предложением о создании совместной комиссии для проведения парламентского расследования наших фактов. Продолжение — ​следует. «Новая газета»

Ногинск: у нас 5 килограммов доказательств

Выборы в Ногинске: количество бюллетеней увеличили на 805, и 525 из них добавили «Единой России»

На выборах в Госдуму и Мособлдуму в подмосковном Ногинске фальсификаторы действовали по принципу «лучше реже, но помногу». Переделка протоколов на пяти избирательных участках позволила приписать «Единой России» почти 900 голосов по выборам в Госдуму и свыше 1700 голосов по выборам в Мособлдуму. Нам удалось получить данные с 69 участков по выборам в Госдуму и с 73 по выборам в Мособлдуму. Всего в Ногинском районе 128 участков.

— Что же вы так поздно-то со своими протоколами, — ​упрекнула меня председатель ЦИК Элла Памфилова. Наша встреча в здании в Большом Черкасском переулке, 9, готовилась очень быстро, на следующий день после выхода в «Новой газете» расследования «Мытищи-гейт» с доказательствами фальсификации итогов голосования в этом подмосковном городе. До 22 декабря, когда по закону можно обжаловать итоги выборов, оставалось совсем немного времени.

По словам Памфиловой, сама ЦИК не может обратиться в суд, только в Следственный комитет или в прокуратуру. Элла Александровна выразила твердое намерение разобраться в истории с массовым переписыванием протоколов в Мытищах. Она включила нас с наблюдателем Игорем Синцовым в специально созданную рабочую группу и попросила представить заверенные копии протоколов.

На следующее утро Игорь принес в ЦИК оригинал, выданный ему в УИК № 1665. Также документы подвезли представители мытищинского горкома КПРФ Валерий Сергеев и Андрей Щетинин, оперативно откликнувшиеся на просьбу Эллы Памфиловой. Несколько часов сотрудники ЦИК копировали документы, а затем, пересчитав, приняли по описи 299 страниц. «Мы сразу начнем с ними работать», — ​заверила меня начальник управления пресс-службы и информации Юлия Фелонина.

Тогда я еще не знала, что мне тоже предстоит работать с протоколами. В тот же день скан своего протокола прислал наблюдатель из Красногорского района. После публикации «Новой» он сверил содержащиеся в нем данные с результатами в ГАС «Выборы» и обнаружил, что у «Единой России» оказалось на 64 голоса больше, тогда как у ряда небольших партий — ​на столько же меньше. Знакомые переслали сводную таблицу с удивительными итогами голосования в подмосковном Лосино-Петровском. Там на выборах в Госдуму по одномандатному округу на одном участке кандидат от КПРФ опережала кандидата-фаворита, а на соседнем не просто проигрывала, а набирала в 15 раз меньше голосов, чем он.

Я позвонила кандидату от КПРФ Наталье Еремейцевой, ныне члену бюро Московского обкома КПРФ. Она выслушала меня и сказала: «Приезжайте, у меня есть копии протоколов по партиям, которые мы не сверяли с ГАС».

— В Щелковском районе я выиграла, так как там были КОИБы, а проиграла в Ногинском, где их не было! — ​с досадой говорит Наталья Николаевна.

После успешных для партии выборов 2011 года областные власти сменили районное руководство, а одномандатный округ, где Еремейцева дважды побеждала на выборах в Мособлдуму, «переформатировали»: разрезали на три части и присоединили к соседним районам. Еремейцева была вынуждена баллотироваться в Госдуму по округу, куда в том числе входил и Ногинский район. По ее словам, «ЕР» «уступила» этот округ ЛДПР. Кандидат от этой партии Жигарев был ее основным конкурентом, которого «поддерживал административный ресурс».

— Согласно копии протокола, полученной нашим наблюдателем на участке № 1862, Жигарев получил 197 голосов, а в ГАС «Выборы» стоит 797. Откуда взялись эти 600 голосов? — ​негодует Еремейцева. Она рассказывает, как в ночь после выборов по сигналу наблюдателя приехала в школу, где располагались два избирательных участка: на одном они с кандидатом от ЛДПР набирали сопоставимое число голосов, а на другом — ​ее результат был в несколько раз меньше. Как кандидат в депутаты, она попросила председателя УИК № 1837 пересчитать бюллетени за кандидата ЛДПР. Однако та отказалась, даже несмотря на то, что ее об этом лично попросила глава избиркома Московской области Коновалова, до которой дозвонилась Еремейцева.

Переговоры закончились погоней: председатель УИК, собрав бюллетени, итоговый протокол и копии для наблюдателей, прыгнула в машину и умчалась — ​в администрацию Ногинска. Еремейцева говорит об этом с уверенностью, потому что ехала следом. И когда вечером 19 сентября после неоднократных звонков Коноваловой председателю УИК провели повторный подсчет, то количество бюллетеней за Жигарева оказалось в два раза меньше, чем было указано в первом протоколе.

«Новая газета» обнаружила, что только на 7 участках Сергею Жигареву приписали 994 голоса (сколько всего было приписано в его пользу в Щелковском районе мы пока не знаем, потому что протоколы продолжают поступать в редакцию в режиме реального времени).

— В Ногинском районе фальсификации носили массовый характер, — ​предполагает Еремейцева.

В качестве доказательства она дает мне три кипы копий протоколов общим весом пять килограммов.

Вечером начинаю изучать протоколы и сверять с ГАС. Одна УИК, другая, третья, четвертая, десятая — ​все чисто.

И вдруг на том самом «прожигаревском» участке № 1862 по выборам в Госдуму у «ЕР» оказывается сразу на 525 голосов больше (780 вместо 255 в протоколе), а в Мособлдуму — ​на 515! Правда, в отличие от Мытищ, другим партиям тоже накидывают: «Родине» и КПКР — ​по 20 голосов, а «Зеленым», «Гражданской силе» и даже ПАРНАС — ​и вовсе по 50. Зато парламентским партиям и «Яблоку» не достается ничего. Быстро обнаруживаю источник столь неслыханной щедрости — ​манипуляции с количеством бюллетеней. В протоколе указано, что в помещении для голосования было выдано 613 бюллетеней, а в ГАС «Выборы» – уже 1418. Разница – 805 бюллетеней.

«Договорившемуся» с «ЕР» кандидату Жигареву приписали 600 голосов

Большую часть они по доброй традиции распределили в пользу «ЕР», а остатки — ​между мелкими партиями.

Смотрю дальше — ​на участке № 1868 по выборам в Госдуму «ЕР» добавили чуть меньше, но тоже прилично — ​358 голосов. Зато по выборам в Мособлдуму ногинские фальсификаторы конкурируют с коллегами из южных регионов — ​«ЕР» добавилось 832 голоса!

Показываю эти и другие подобные протоколы Андрею Щетинину, проработавшему 10 лет в мытищинской ТИК. Тот долго сверяет все контрольные соотношения и цифры, а потом говорит, что такого еще не видел. По его мнению, в Ногинске использовали другую тактику манипуляций: если в Мытищах набрасывали на многих участках, но «всего» по 15–20–60 голосов, то в Ногинске, видимо, выбрали пять—​десять УИК и накидали те же 2000 голосов. «Думаю, кидали на тех участках, где обычно невысокая явка», — ​предполагает Щетинин.

Подробности о ходе выборов в Ногинском районе мне рассказал политтехнолог Игнат Еремейцев, сын кандидата Еремейцевой. По его словам, Ногинский район считается вотчиной губернатора Андрея Воробьева и видного единоросса Владимира Пекарева (на этой территории располагаются компании «Русское море», ныне — ​«Русская аквакультура», и группа «ОСТ»), поэтому на последних выборах против кандидата Еремейцевой мог быть задействован сильный административный ресурс.

— «В Ногинскую городскую прокуратуру о копиях протоколов участковых избирательных комиссий», — ​зачитывает мне заявление местного отделения КПРФ член ногинской ТИК Владимир Осипов. Несовпадение данных выявлено на 10 участках, причем на пяти участках речь идет о фальсификации итогов голосования. Судя по имеющимся в распоряжении «Новой» протоколам по 70 участкам, манипуляции с воскрешением непогашенных бюллетеней «увеличили» явку на 1555 голосов. За счет этого только по выборам в Госдуму «ЕР» дополнительно получила 883 голоса. На выборах в Мособлдуму выигрыш был еще больше — ​1766 голосов, так как наряду с этими манипуляциями фальсификаторы также накидывали голоса, украденные у других партий.

Татьяна Юрасова —

специально для «Новой»

Дагестан: Буйство фантазии

В Буйнакске просто приписали несколько тысяч голосов

После публикации расследования «Мытищи-гейт» о фальсификациях выборов в Госдуму в Подмосковье к нам в редакцию продолжают приходить сведения об аналогичной «технологии», реализованной в других регионах, — на выборах не только в Госудму, но также и в местные органы самоуправления.

В редакцию «Новой газеты» обратились представители КПРФ, ЛДПР и партии «Яблоко» города Буйнакска, а также представитель партии «Яблоко» из селения Эндирей Хасавюртовского района. Они представили нам протоколы, выданные наблюдателям после завершения подсчета голосов на участках. Данные протоколов, как и в Подмосковье, расходятся с данными системы ГАС «Выборы» по этим же участкам.

По официальным данным, в Дагестане явка избирателей составила 87% (в республике проживает около трех миллионов человек). При этом по всей республике члены УИК и ТИК, с которыми «Новой» удалось поговорить, жаловались на рекордно низкую явку избирателей. Показателен пример крупного села Эндирей в Хасавюртовском районе. Согласно протоколу (копию протокола вы можете найти на сайте «Новой»), подписанному председателем избирательной комиссии № 1573 села Эндирей, по результатам голосования из 2439 избирателей, зарегистрированных на участке, проголосовал 171 человек. Тогда как по данным ГАС «Выборы», на участке проголосовало 2202 человека, то есть на 2031 человек больше. Основная часть «проголосовавших» отдала голоса кандидату от «Единой России» Умахану Умаханову (15 голосов в протоколе против 1990 в системе ГАС «Выборы»).

По партийным спискам в Госдуму в селе Эндирей безоговорочно «лидирует» «Единая Россия»: в протоколе значатся 110 голосов, в системе ГАС «Выборы» — 2011 голосов избирателей.

Не менее показательна ситуация по городу Буйнакску.

Буйнакск — довольно крупное муниципальное образование: 70 тысяч жителей плюс около четырех тысяч военнослужащих (на территории города располагается воинская часть, где дислоцируется мотострелковая бригада).

Всего в городе 24 избирательных участка, и нам удалось получить протоколы с 20 из них.

На основе сопоставления протоколов, представленных «Новой» наблюдателями, и данных в системе ГАС «Выборы» (копии всех протоколов, а также итоговую таблицу вы можете найти на сайте «Новой») по выборам депутатов в Народное собрание Дагестана, вырисовывается следующая картина.

«Единая Россия» получила лишних 7496 голосов, у «Справедливой России» появилось лишних 4378 голосов.

А вот коммунисты, наоборот, недосчитались 2152 голосов.

Основываясь на первичных протоколах, мы подсчитали реальные результаты выборов в городе: «Единая Россия» получила 38,46% (в ГАС – 60,14%), КПРФ – 25,32% (в ГАС – 3,77%), «Справедливая Россия» – 23,67% (в ГАС – 33,48%).

Внушительные расхождения в подсчете голосов обнаружились и по результатам выборов в Госдуму. (Эти данные поступят в редакцию в ближайшее время.)

Цифры итоговых протоколов совпадают с официальными данными на сайте ГАС «Выборы» только на семи участках. На других же наблюдаются существенные расхождения в цифрах.

Так, например, на участке № 256 по Буйнакску число погашенных бюллетеней, согласно протоколу, составило 4371, а в системе ГАС «Выборы» значится только 497. Значит, 3874 бюллетеня куда-то «исчезли». Они легко могли быть перераспределены между другими участками, на которых было необходимо «подправить ситуацию».

Ирина Гордиенко,

«Новая»

Протокол голосования и данные ГАС «Выборы»: «Единой России» приписали 913голосов, а у КПРФ украли 100 голосов

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