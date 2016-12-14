Корпоративная Америка готовится рулить

Миллиардеры и отставные генералы — избранный президент Дональд Трамп выполняет предвыборное обещание «осушить вашингтонское политическое болото» и приглашает в свой кабинет министров людей с минимальным опытом работы на государственных постах, зато зарекомендовавших себя в бизнесе и вооруженных силах.

Критики Трампа на страницах ведущих СМИ называют будущую администрацию и «кабинетом олигархов», и «кабинетом невежд». Трампа мало заботит реакция больших газет и телеканалов. Гнет свою линию, а о принятых решениях объявляет в твиттере. С прессой не заигрывает. Наоборот — Трамп снова перенес обещанную пресс-конференцию. Хотели перемен? Вместо бюрократов госслужбы и академиков в администрации Обамы, полных книжно-теоретических представлений о жизни общества, отмечает издание The Hill, пришли практики, умеющие зарабатывать деньги. Корпоративная Америка рулит. Вернее, собирается рулить — после присяги Трампа 20-го января будущего года.

Орденоносец Кремля на фоне русских хакеров

«Вишенка на торте» — выдвижение Трампом на пост госсекретаря не дипломата, не отставного военного, а еще одного «капитана бизнеса» — главу энергетической корпорации Exxon Mobil, входящей в десятку крупнейших компаний мира, Рекса Тиллерсона. Три года назад ему — за большой вклад в развитие двусторонних экономических связей с Россией — лично президентом Путиным был вручен Орден Дружбы. В недавнем прошлом кандидат в госсекретари отвечал за проекты Exxon в России и на Каспии, за деятельность консорциума «Сахалин-1», подписывал соглашение с главой Роснефти И. Сечиным о совместной разботке месторождений в Западной Сибири, где требуются американские инвестиции и технологии. Санкции, введенные после Крыма и действий Москвы в Донбассе, заморозили деятельность ExxonMobil в России, потери составили около 1 миллиарда долларов. Тиллерсон правила, введенные Белым домом, соблюдал, но и публично критиковал, заявив, что творцы политики, идя на подобные масштабные экономические действия, должны лучше рассчитывать «сопутствующие потери», которые понес американский бизнес. Генеральный директор ExxonMobil неоднократно принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме, в том числе, в этом году.

В Вашингтоне его выдвижение вызвало неоднозначную реакцию, совпав по времени с очередными сообщениями ЦРУ о вмешательстве российских хакеров в ход выборов в США и на этот раз также о том, что Россия «добивалась победы» Трампа. Американские сенаторы решили создать межпартийную рабочую группу для расследования этих обвинений. Разведсообщество США никаких новых фактов «из соображений секретности» не предоставило, для законодателей провели закрытый брифинг. Конгресс намерен провести общественное расследование и опубликовать по итогам доклад.

На каком уровне пройдет расследование зависит от республиканских лидеров Конгресса. До какой степени они готовы «вставлять палки в колеса» новой республиканской администрации, чья легитимность ставится под сомнение утверждениями о руке Москвы? Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл не проявляет большого энтузиазма в связи с инициативой сенаторов Маккейна и Грэма. Команда Трампа от заявления ЦРУ, можно сказать, небрежно отмахнулась, отметив только: «эти же самые люди утверждали, что у Саддама Хусейна было оружие массового уничтожения, выборы давно прошли, время двигаться вперед и «делать Америку снова великой». И вообще, как сообщают СМИ, Трамп хочет отказаться от ежедневных брифингов спецслужб президенту. Пускай приходят с докладом только в случае, если произойдет что-то действительно серьезное.

В связи с заявлением ЦРУ Трамп вновь написал в своем твиттере: «Мы не знаем, кто это был. Может Россия, может Китай, а может парень из своей квартиры в штате Нью-Джерси»? Трампа это вообще, похоже, не заботит. И «иронический призыв» к России помочь найти электронную переписку Хиллари Клинтон, как будто, стерся из памяти нового президента.

Еще один «обзор деятельности» российских хакеров поручен главе национальной разведки Джеймсу Клэпперу, объявила администрация Обамы. Итоги должны быть объявлены до ухода с должности 44-го президента.

Из-за связей с Россией Тиллерсона не ждут с распростертыми объятиями на Капитолийском холме, где он обязан пройти утверждение в Сенате. Республиканец, участник «праймериз» Марко Рубио — член комитета по международным отношениям — написал в твиттере по поводу его кандитуры: «Быть другом Владимира — не тот атрибут, который я надеюсь увидеть у будущего госсекретаря США». Сенатор Джон Маккейн выразил «глубокую озабоченность» и заявил, что не представляет себе, как можно было принимать награду от Путина. Еще один член международного сенатского комитета демократ Бен Кардин — один из инициаторов принятия Акта Магнитского отметил, что любой кандидат, выступающий за отмену санкций, является «проблематичным». У республиканцев в комитете по международным делам перевес всего в один голос -10 против 9. В верхней палате Конгресса нового созыва у республиканцев — 52 голоса. Утверждение Тиллерсона в данный момент кажется «миссией трудновыполнимой», но если президент и его советники смогут провести закулисные переговоры с представителями законодательной власти, как это раньше, до Обамы, делалось в Вашингтоне, невозможное вполне может произойти.

Трамп назвал карьеру Тиллерсона, прошедшего за 40 лет в Exxon путь от инженера до главы корпорации, примером «воплощения американской мечты», а его самого «игроком мирового уровня», «одним из лидеров мирового бизнеса». Тиллерсон обошел в списке кандидатов бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, губернатора Массачусетса и соперника Обамы Митта Ромни, главу сенатского международного комитета Боба Коркера, бывшего посла в ООН Джона Болтона, экс-главу ЦРУ, командарма в Афганистане и Ираке генерала Петреуса. Известным в политическом мире кандидатам, жестким критикам Кремля Трамп предпочел «кремлевского орденоносца», который, как отметил сенатор Крис Мерфи, «всю свою жизнь служил интересам корпорации, иногда — в ущерб интересам страны».

Нефтегазовая дипломатия

Кандидатуру Тиллерсона поддержали бывшие госсекретари Кондолиза Райс и Джеймс Бейкер, а также бывший шеф Пентагона Роберт Гейтс. Любопытно, что фирма Гейтса является консультантом ExxonMobil. Именно Гейтс, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного члена «переходной команды», в ходе встречи с избранным президентом в нью-йоркской «башне Трампа» первым назвал кандидатуру Тиллерсона на пост Госсекретаря. Трампу идея понравилась, но он очень мало знал о Тиллерсоне, позвал того на встречу, собеседники нашли много схожих черт и чем дольше разговаривали, тем больше проникались взаимной симпатией, сообщил источник в команде нового президента. Кстати, Кондолиза Райс, назвавшая Тиллерсона «настоящим патриотом», работает в совете управляющих другого энергетического гиганта — Chevron.

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На посту главы энергетической корпорации Тиллерсон общался с главами государств, в том числе, далеко не демократических — таких, как Нигерия, Саудовская Аравия, Йемен, Катар или Венесуэла. Но он ни дня не провел на государственной службе. Трамп, тем не менее, написал, что его кандидат обаладет «твердой волей, богатым опытом и глубоким пониманием геополитики». Для сравнения — нынешний госсекретарь Джон Керри возглавлял ранее сенатский международный комитет, а госсекретарь Хиллари Клинтон, будучи сенатором, работала в пяти комитетах, в том числе, по делам вооруженных сил. Джон Керри в кратком заявлении (всего несколько строк) поздравил бизнесмена с выдвижением на пост главы внешнеполитического ведомства. В Госдепе сообщили, что Керри готов встретиться с Тиллерсоном — для обмена опытом.

Госсекретарю предстоит решать сложнейшие вопросы дипломатии США в «горячих точках», отношений Израиля и палестинцев, ядерной сделки с Ираном, которую Трамп обещал пересмотреть, политики НАТО, действия международных торговых соглашений (их Трамп тоже обещал пересмотреть), защиты прав человека и международной борьбы с климатическими изменениями. Наконец, комплекс отношений с Москвой: Сирия и Украина, гонка вооружений и далее по порядку. Более жесткий курс в отношении Китая — это тоже обещал 45-ый президент. Взгляды будущего госсекретаря по всем этим вопросам пока миру не известны.

Насколько богатый опыт «нефтегазовой дипломатии» поможет в большой политике?

Вот про Россию: «Одна из вещей, которые я знаю о российской власти: я очень предсказуем. И они уже знают, если я говорю «нет», это означает «нет». И бессмысленно продолжать со мной говорить, чтобы я изменил позицию. «Нет» останется «нет», заявил Тиллерсон выступая в прошлом году в бизнес-школе техасского технологического университета. «За эти годы мы заслужили уважение друг друга. Когда вы говорите, наконец, «да», вы знаете, это будет выполнено. Это кое-что значит».

Ранее Тиллерсон не раз заявлял, что снятие санкций позволит ExxonMobil немедленно возобновить бурение на глубине Черного моря, а затем запуск проектов в Арктике и Западной Сибири. И еще: несмотря на протесты экологов, новая команда в Белом доме собирается дать добро на строительство нефтепровода Keystone из Канады через всю Америку — к водам Мексиканского залива.

Поскольку в администрацию Белого дома приходят представители корпораций, излюбленной темой здешних СМИ становится «конфликт интересов». Трамп обещал до вступления в должность передать управление своей бизнес-империей детям. По данным Forbes, поставившего Тиллерсона в 2015 г. на 25 место в списке «самых влиятельных людей мира», кандидат в госсекретари США владеет 2,6 млн. акций общей стоимостью около 240 млн. долларов и еще 27 млн. долларов составит компенсация на случай ухода из компании. Теперь, сообщает Forbes, чтобы избежать конфликта интересов, Тиллерсону придется оставить управление акциями и не участвовать в переговорах, которые будут затрагивать интересы Exxon Mobil или всего нефтегазового сектора США.

Прогнозы, насколько успешной станет новая администрация, прямо противоположны. Лауреат Нобелевской премии по экономике, колумнист «Нью-Йорк таймс» Пол Кругман боится, что команда Трампа будет преследовать свои бизнес-интересы, а государственные контракты на строительство инфраструктуры будут переданы, прежде всего, деловым партнерам президента и его министров. В худшем случае, пишет Кругман, получится вариант «тотальной клептократии», «кумовского капитализма», как в России или Украине. Задача Конгресса и СМИ не допустить злоупотреблений. Крупнейшие СМИ по-прежнему настроены критически. В кабинете Трампа «есть невежды, миллиардеры и несколько генералов», пишет журналистка Washington Post Дженнифер Рубин.

С ней не согласна Кейли Макэнани, напомнившая о том, что таких же людей из бизнеса, без опыта государственной бюрократической службы, собрал в начале 80-ых годов прошлого века бывший актер Рональд Рейган, и «рейганомика» помогла создать 20 миллионов новых рабочих мест, увелить доход на душу населения на 18 процентов, а во внешней политике Америка вступила в самый продолжительный период без войн и серьезных конфликтов.

Сейчас ясно одно — в Вашингтоне идет большая перетряска, последствия которой почувствует на себе весь мир.