Прецедент села Гоцатль

В прошлом номере мы опубликовали результаты выборов в республиканский парламент по 21 участку города Буйнакска — и сравнили их с данными системы ГАС «Выборы». Теперь редакция «Новой» получила от представителей партий КПРФ, ЛДПР и «Яблока» очередную порцию итоговых протоколов участковых избирательных комиссий города. На этот раз они касаются итогов выборов в Государственную думу по партийным спискам и по одномандатным округам.

Мы также сопоставили их с результатами, внесенными в систему ГАС «Выборы».

Картина та же: данные протоколов и системы ГАС «Выборы» систематически расходятся.

Напомним, Буйнакск — один из крупных населенных пунктов республики. Его население составляет более 70 тысяч человек. В городе 21 избирательный участок (не считая трех, расположенных на территории военной части, куда доступ наблюдателям был закрыт). «Новая» располагает данными протоколов десяти УИКов, это почти половина участков.

Как и в случае с выборами в Народное собрание Дагестана, часть из них «чистые», то есть цифры в протоколах совпадают с цифрами, опубликованными на сайте ГАС «Выборы». Именно эти участки были оснащены КОИБами — электронными устройствами, которые сканируют бюллетени и самостоятельно производят подсчет голосов без участия человека. Сфальсифицировать результаты подсчета КОИБ практически невозможно.

Копии протоколов, а также сравнение итогов голосования — как по партийным спискам, так и по одномандатникам — с результатами системы ГАС «Выборы» вы можете найти на сайте «Новой».

В остальном ситуация более чем печальна. По партийным спискам, судя по протоколам, «Единая Россия» набрала 2172 голоса, согласно данным ЦИК — 5792 голоса. Учитывая, что из 10 участков, данными по которым мы располагаем, 6 были оснащены КОИБами, получается, что на четырех избирательных участках в Буйнакске «Единой России» умудрились приписать лишние 3620 голосов.

Показателен УИК №266. Согласно протоколу, за «Единую Россию» проголосовал 171 человек, а в системе ГАС «Выборы» значится цифра 1197. За КПРФ — 145 голосов, по данным ЦИК — 0. При этом погашенных бюллетеней на этом участке по протоколу — 1038, а в системе ГАС «Выборы» — 292. Остальные 746 бюллетеней могли быть разбросаны по другим участкам для «исправления ситуации».

Судя по протоколам, «Единая Россия» набрала на 10 участках (с которых у нас есть данные) 46,09% (по данным ЦИК, результат «ЕР» во всем городе — 90,36%); КПРФ — 28,58% (по данным ЦИК — 3,58%); «Справедливая Россия» — 11,84% (по данным ЦИК — 2,73%).

По одномандатному 12-му округу Республики Дагестан на депутатское кресло претендовали 11 кандидатов (надо отметить, что в нынешнем созыве Госдумы Дагестан имеет целых девять своих представителей). Основная борьба развернулась между московским предпринимателем, членом «Единой России» Абдулмаджи­дом Магарамовым и бывшим вице-премьером Дагестана, самовыдвиженцем Абусупьяном Хархаровым.

По результатам анализа разницы между данными протоколов и системы ГАС «Выборы» становится очевидна следующая картина: у Магарамова появились лишние 2550 голосов, а у Хархарова убавилось 2070 голосов.

Надо отметить, что 12-й одномандатный избирательный округ Дагестана прогремел еще в день самих выборов скандалом в высокогорном селении Гоцатль. На УИК №1669 выборы пришлось и вовсе отменить.

В тот день охранники главы района попытались вбросить в урну бюллетени, из-за чего завязалась драка со стрельбой. В результате избирательный участок был полностью разгромлен, бюллетени сожжены, определить результаты голосования не представлялось возможным. Видеоролики с дракой попали в социальные сети, скандал дошел до главы ЦИК Эллы Памфиловой. Выборы в Гоцатле были отменены.

Депутатом Госдумы по 12-му одномандатному округу Республики Дагестан стал Абдулмаджид Магарамов.