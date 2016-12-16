Подлежит возврату

Анне Семеновне Ряховской 89 лет, она живет в центре Москвы, в нескольких минутах ходьбы от метро «Тверская» уже 40 лет. Живет одна, муж, тоже ветеран войны, получивший на фронте несколько ранений, давно умер. Анна Семеновна с ее квартирой — лакомый кусок для мошенников. Они и разыграли целую многоходовку: один запугивал пенсионерку по телефону, требуя перечислить ему все деньги со сберкнижки, другой под видом участкового ласково уговаривал принять участие в… операции по поимке преступников.

Анна Семеновна «участковому» поверила, приняла участие в «особо опасной операции» — она продавала свою квартиру в полной уверенности, что в момент передачи денег мошенники будут схвачены. То есть в ее представлении, она сыграла роль «живца». Конечно же, операция оказалась «особо опасной» только для нее самой: квартира, действительно, была продана. Сделку подтвердил Тверской районный суд Москвы: в мае иск покупателя о выселении ветерана войны был удовлетворен. 10 июня адвокат пенсионерки Елена Таркова, помогающая ей абсолютно бескорыстно, подала апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоялось 28 октября в Мосгорсуде. Принятие решения было отложено.

Если бы не усилия адвоката, юриста Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александра Кошкина и журналистов, ветеран войны Анна Семеновна Ряховская могла бы встретить Новый год на улице. Но она его встретит дома: 14 декабря судебным актом Московского городского суда решение Тверского районного суда столицы отменено. Исковые требования Ряховской о признании договора купли-продажи недействительным удовлетворены.

— Анна Семеновна при оглашении резолютивной части определения суда не могла сдержать слезы. Полтора года она жила в своей квартире на птичьих правах, ее пытались выселить, она вздрагивала от любого шума, — говорит адвокат Елена Таркова. — И вот наконец судьи Московского городского суда рассмотрели гражданское дело объективно и всесторонне, вернули квартиру законному владельцу. Но Анна Семеновна даже после принятия решения в ее пользу переспросила у меня несколько раз: «Мне точно вернули квартиру? Никто у меня не отнимет мою квартиру? Это правда?» Я счастлива, что могу сказать ей: «Все хорошо! Вам вернули квартиру».

Напомню, в сети тех же мошенников попались четыре пожилые москвички. В трех случаях квартиры женщинам возвращены, в четвертом — нет. Но это отдельная тема, в которой еще предстоит разобраться.