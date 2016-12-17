Перенос ЧМ по бобслею, «список 31» биалониста и отмена «боя года» Поветкина

Из-за очередных допинговых разоблачений отменен бой «русского рыцаря» Александра Поветкина, а российскому биатлону грозит бессрочная дисквалификация.

Известий с пометкой «российский допинг» больше, чем просто спортивных новостей. И если раньше недели не обходилось без сообщений о дисквалификации или антироссийской акции, то нынче это происходит каждый день. Очередная нехорошая новость накладывается на предыдущую, а на подходе уже следующая.

На начало недели пришелся перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи, на середину — получение Международным союзом биатлонистов (IBU) беспрецедентного по масштабам списка 31 российского спортсмена, подозреваемого или уже уличенного в употреблении запрещенных веществ. Конец недели ознаменовался внезапной отменой «боя года» Александр Поветкин—Бермейн Стиверн в Екатеринбурге — из-за того, что на допинге поймали самого известного российского боксера.

Биатлон в последние годы продолжал оставаться «нашим всем» исключительно из-за телерейтингов, а не в результате стабильных успехов российских стреляющих лыжников. Достаточно сказать, что на последнем чемпионате мира Россия установила антирекорд, вообще оставшись без призовых мест, а вплоть до недавней сенсационной победы Антона Бабикова в гонке преследования в шведском Эстерсунде россияне 25 идущих в зачет Кубка мира гонок подряд оставались вне пьедестала.

Антон Бабиков (слева). Фото: РИА Новости

Результаты резко пошли вниз после знаменитого допингового скандала конца нулевых, что дало повод для конспирологической версии: раньше россияне побеждали не без помощи запрещенных препаратов, а после наведения порядка победы стали редчайшим событием. Даже домашняя Олимпиада в Сочи принесла всего одну золотую награду — в эстафетной гонке у мужчин, что при всех разочарованиях по крайней мере избавляло биатлон от подозрений. Проигрываем, зато соревнуемся честно, в отличие от так называемых «астматиков» из других сборных.

Еще и поэтому появление «списка 31» сразу вызвало недоумение: если бы спортсмены принимали что-то запрещенное, то, наверное, бежали и стреляли бы на равных с фаворитами? Какая-то логика тут, безусловно, есть, но Всемирному антидопинговому агентству на подобные вопросы наплевать — оно, похоже, решило выложить не только сочинский, но и весь накопившийся за несколько лет компромат. А то, что допинг по большому счету не помог обманщикам, так это проблемы российской стороны, дело вадовских «инквизиторов» — уличить всех, кто нарушал: и элитных биатлонистов, и безвестных юниоров.

Правда, в список, похоже, вошли и те спортсмены, которые отбыли дисквалификацию, а также те, кто уже завершил карьеру. Квартету сочинских подозреваемых присвоены кодовые номера, но для Союза биатлонистов они никакой тайны не представляют. Одной домашней олимпийской медали, видимо, точно придется лишиться.

Однако это только еще преддверие беды. И почти неизбежный перенос этапа Кубка мира, и угроза еще далекому чемпионату мира в той же Тюмени — скорее, очень сильное разочарование, но не катастрофа.

Настоящим же ударом по престижу российского биатлона может быть отказ соперников выходить на старт любого турнира вместе с россиянами в случае, если Международный союз биатлонистов не предпримет необходимых мер.

Стреляющий лыжник номер один Мартен Фуркад выразился на этот счет предельно четко, хотя и не конкретизировал, каких именно мер он ждет от президента IBU Андерса Бессерберга.

Легенду мирового биатлона Оле Эйнара Бьорндалена, напротив, поспешили записать в защитники россиян из-за фразы «все соперники чисты до тех пор, пока они не отстранены». Но тогда следовало учесть и вторую часть высказывания суперветерана: «Я считаю, что даже если 10% из того, что есть в докладе Ричарда Макларена, правда, то это — катастрофа». А уж в «10 процентах» даже в России, похоже, никто не сомневается.

Не исключено, что на будущей неделе после того, как IBU предметно проанализирует «список 31», над российским биатлоном нависнет угроза подвергнуться тотальной и бессрочной дисквалификации — наподобие той, которой в июле подверглись российские легкая и тяжелая атлетика. В этом случае придется забыть не только об этапах Кубка мира, но и об участии в зимней Олимпиаде в Пхенчхане-2018.

Самое обидное, что именно посреди нового скандала вслед за победой Антона Бабикова совсем уж неожиданно выстрелила, победив в спринтерской гонке в чешском Нове-Место, и представительница второго женского эшелона Татьяна Акимова. А ей пришлось отвечать не только на приятные вопросы, но и вплоть до совсем уж некорректных.

Татьяна Акимова. Фото: РИА Новости

Призывы успокоиться и не искать виновных до обнародования вердикта для возбужденного мирового биатлонного сообщества силы не имеют — число «31» привело всех в ужас и не оставило сомнений в том, что «допинг» и «Россия» есть тождественные понятия. Разъяснение Ричарда Макларена по поводу того, что он говорил не о государственной, а централизованной системе применения и сокрытия допинга, по сути ничего не меняет.

Чем отвечает Россия? Тем, что (как и предполагала «Новая») усилена разработка по «делу Родченкова». Оказывается, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории «кормил» спортсменов допингом под видом витаминов, в том числе, очевидно, выдавая за «витаминный» и стероидный сочинский «коктейль». О попытках выявления «водопроводчиков» из ФСБ, осуществлявших в Сочи, по словам Родченкова, необходимые манипуляции с положительными допинг-пробами, сведений нет.

Что касается скандала в Екатеринбурге, то спешно покинувшему город сопернику Поветкина за несколько часов (!) подыскали замену. Решив, что раз «деньги плочены», то эрзац-бой с участием «русского рыцаря» непременно должен состояться.

От спорта элитного до эрзац-спорта дистанция куда короче, чем мы думали. Тенденция прослеживается четко.