Цинизм как итог

Главным итогом 2016 года следует считать ответ Михаила Швыдкого, занимающего пост специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, на обращение правительства Белоруссии по поводу публикаций на российских информационных ресурсах «Регнум», Lenta.ru и проч.

Министерству информации Белоруссии не понравились тексты пророссийских авторов, утверждавших, что белорусского языка не существует, что на самом деле белорусский язык — региональный вариант русского языка. Что белорусской нации не существует, а Белоруссия — условное государство, возникшее в результате «самой страшной геополитической катастрофы за последние 100 лет».

Ознакомившись с текстами, правительство Белоруссии оскорбилось настолько, что арестовало трех сотрудников информационного агентства «Регнум», известного своими радикальными империалистическими взглядами. Это первый такого рода арест. До него в Белоруссии арестовывали исключительно либералов.

В ответе Швыдкого сказано, что оскорбительные высказывания в отношении Белоруссии принадлежат «зачастую маргинализированным авторам, ни в коей мере не отражают ни позицию руководства России, неизменно стремящегося к углублению российско-белорусского взаимодействия во всех областях сотрудничества, ни традиционно дружеское отношение к Беларуси и ее народу со стороны россиян».

В переводе на русский язык, «маргинализованные авторы» — это поголовно все российские интеллектуалы, вот уже третий год пишущие о том, что Россия должна «встать с колен» и вернуть себе утраченные территории в Восточной Европе. Согласно Швыдкому, писатели вроде Проханова и Прилепина, тоскующие по империи, тоскуют не от имени российского большинства. И не от имени правительства. Они тоскуют исключительно от себя. Правительство России и россияне не имеют к их тоске никакого отношения.

Более того, главные телеведущие страны, Владимир Соловьев и Дмитрий Соловьев, а с ними и Роман Бабаян, и Андрей Норкин, и прочие, если поставят под сомнение статус белорусского языка и белорусской государственности, будут тосковать от себя.

Очевидно, что разница между Украиной и Белоруссией исчезающе мала. Украина, как и Белоруссия, долгое время была колонией России. Претензии империалистов из «Регнума», адресованные к Белоруссии, адресованы и к Украине тоже. Разница в том, что в отношении Украины допустимо говорить в подобном тоне, а в отношении Белоруссии — нет.

За этой непоследовательностью кроется не глупость. За ней кроется жесточайший цинизм. Правительство России, приблизив к себе «маргинализованных авторов», не сошло с ума, как может показаться со стороны. Глядя на любителей советской идентичности, войны, имперского размаха и государственного православия, правительство видит отклонение от нормы. Полезное в ситуации политического кризиса и только в ней.

Если сегодня отношения с Украиной, Европейском союзом и США внезапно улучшатся, Проханов и компания по щелчку пальцев окажутся на свалке. Вместе с пророссийскими журналистами, бежавшими из Киева в Москву.

В новейшей истории так уже было. В 1947-м Тито отказался следовать указаниям Иосифа Сталина. В советских медиа началась жесточайшая пропагандистская кампания. В резолюции Информационного бюро «Югославская компартия во власти убийц и шпионов», принятой в ноябре 1949 г., говорится: «Если Совещание Информационного бюро компартий в июне 1948 года констатировало переход клики Тито… от демократии и социализма к буржуазному национализму, то за время, прошедшее после этого Совещания Информбюро, завершился переход этой клики от буржуазного национализма к фашизму и прямому предательству национальных интересов Югославии».

Риторика, идентичная той, которую использует сейчас Россия в отношении Украины. Стоило отношениям наладиться, и югославские фашисты вновь стали «братушками», а публицисты, сделавшие ставку на конфликт, в том числе и бежавшие из Белграда в Москву, — остались ни с чем.

В сложившейся ситуации увидеть бесчеловечный расчет за маской пьяного бреда — скорее плюс, чем минус.