«В аду снега нет»

Несмотря на массовые протесты и призывы избирателей не голосовать за Трампа, большинство членов коллегии выборщиков подтвердило выбор своих штатов, сделанный 8 ноября. Накануне голосования шансы на то, что произойдет чудо и Дональд Трамп не наберет необходимых 270 голосов, журналисты оценивали крайне скептически — «как если бы в аду появились снежки», написал Newsweek.

Из известных фигур, пожалуй, только «оскароносный» режиссер-документалист Майкл Мур предположил, что 19 декабря выборщики преподнесут сюрприз и, если не сорвут, то хотя бы оттянут по времени победу Трампа. Поскольку Мур предсказал, что 8 ноября на выборах победит Трамп, в этот раз противники избранного президента хотели верить, что знаменитый режиссер снова угадает.

В США выборы проходят в два этапа. 8 ноября на всеобщих выборах кандидат республиканцев заручился поддержкой 306 выборщиков, а Хиллари Клинтон — 232. Главный парадокс состоит в том, что Хиллари выиграла так называемое «популярное» голосование, получив, в общей сложности, почти на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп.

После 8 ноября на улицы американских городов — от Калифорнии до Аризоны, от Вашингтона-штата до Вашингтона-города — вышли десятки тысяч протестующих, однако попытки пересмотра итогов голосования провалились.

Пересчет голосов в штате Висконсин, затеянный по инициативе главы Партии зеленых Джилл Стайн не отнял у Трампа, а только прибавил ему 131 голос. При пересчете в Детройте, штат Мичиган, оказалось, что на трети избирательных участков число голосовавших превысило количество зарегистрированных в списках избирателей. Федеральный окружной судья Марк Голдсмит остановил пересчет голосов в этом штате, когда были заново подведены итоги в 20 из 83-х округов. В Пенсильвании судьи не допустили пересчета вообще. В Неваде пересчет тоже остановили, когда стало ясно, что расхождения с результатами электронного голосования минимальны. Трамп назвал эти процедуры «тратой бюджетных денег», хотя инициативная группа Партии зеленых заплатила за пересчет в Висконсине из денег, собранных у граждан.

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10 членов коллегии выборщиков (9 демократов, 1 республиканец) направили письмо главе национальной разведки Джеймсу Клэпперу с просьбой провести брифинг для всех 538 выборщиков и рассказать им о данных американской разведки, свидетельствующих о попытках России повлиять на результаты выборов. Предлагалось даже отложить голосование, пока не пройдет этот брифинг. И здесь противников Трампа ждала неудача. В пятницу, 16 декабря, шеф разведки Клэппер отказался устраивать брифинг для выборщиков... из-за секретности информации. Впрочем, как сообщил оффис DNI, продолжается работа над отчетом о вмешательстве России в ход выборов, который ляжет на стол президенту Обаме и будет оглашен в ходе брифинга членам Конгресса.

Второй этап выборов, как и планировался, прошел 19 декабря. Как правило, собрания выборщиков в столицах 50 штатов и округа Колумбия, проходят незаметно, но в этот раз раз около зданий, шли митинги, внутрь прорывались люди, кричали-стыдили выборщиков, их выводила полиция. Дональду Трампу требовался 270 голос членов коллегии выборщиков. Каждый штат имеет в коллегии ровно столько же членов, сколько у него конгрессменов и сенаторов на Капитолийском холме в Вашингтоне. У столичного округа Колумбия нет своих представителей с правом голоса на Капитолии, но есть три выборщика. Кстати, в округе Колумбия, населенном преимущественно афроамериканцами, за Хиллари Клинтон 8 ноября голосовал 91% избирателей.

Обычно выборщики — это местные партийные активисты, которые выбираются или назначаются партийными организациями штата.

В штате Нью-Йорк в числе выборщиков в этот раз оказался бывший президент США Билл Клинтон. Он отдал свой голос за Хиллари и сказал, что «еще никогда не был так горд своим голосованием». Это вряд ли подсластило пилюлю. Выступая на днях перед спонсорами своей избирательной кампании, Хиллари Клинтон назвала две главные причины своего поражения: вмешательство России (и конкретно — президента Путина) на стороне Трампа и действия главы ФБР Джеймса Коми, устроившего в самый неподходящий момент гонки повторное расследование «почтового скандала». В отличие от Хиллари, назвавшей «внешние причины» провала, в телеинтервью Барак Обама отметил очевидные просчеты избирательного штаба демократов, слишком рано поверившего в победу и из-за этого отказавшегося в ряде штатов от продолжения агитации. Для Обамы выборы тоже стали шоком. В случае победы Клинтон многие его идеи получили бы дальнейшее развитие («третий срок Обамы»), а о нем новая администрация говорила бы с почтением. Теперь курс 44-го президента будет пересмотрен и безжалостно отброшен, как говорится, «на свалку истории».

Но вернемся к голосованию 19-го декабря, которое могло бы стать скандальным, но стало просто драматичным. По закону, если бы кандидаты в президенты не собрали необходимые для победы 270 голосов, тогда избирать президента пришлось бы Палате представителей Конгресса. Здесь у республиканцев большинство, и представить себе, что они выберут Хиллари Клинтон было еще маловероятнее, чем появление снега в аду. Но выдвижение на пост президента Майка Пенса — кандидата в вице-президенты или бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни могло стать вполне реальным сценарием.

Но... «бы» не сработало, «в аду снега нет», и в понедельник уже в 17 часов по времени Восточного побережья, когда проголосовали выборщики из Техаса, Дональд Трамп преодолел необходимый порог голосов. Символично, что победа к нему пришла в республиканском штате Техас, откуда родом новый госсекретарь Рекс Тиллерсон. Любопытно, что в ходе «праймериз» теперь уже бывший глава ExxonMobil (он подал в отставку сразу после номинации на пост госсекретаря) сделал максимальный денежный взнос в копилку...но не Трампа, а Джеба Буша.

Еще один символ — в понедельник американские СМИ сообщали о голосовании выборщиков в перемешку с новостями об убийстве российского посла в Анкаре и теракте в Берлине, где грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. Противники Трампа немедленно заговорили о «плохих предзнаменованиях». А сторонники — о том, что новому хозяину Белого дома досталось тяжелое «внешнеполитическое» наследие. США сдали свои позиции на международной арене, но принесло ли это в мир порядок и спокойствие?

«Бесчестные выборщики»-кто они?

За несколько дней до голосования всего 7 человек из 538 заявили, что готовы стать «бесчестными выборщиками» — так в США называют тех, кто вопреки итогам всеобщего голосования в своем штате, руководствуется своими соображениями о том, кто достоин стать президентом. Один выборщик из Техаса объявил о самоотводе. Еще один выборщик-техасец Крис Супран написал статью в «Нью-Йорк таймс», объяснив, что не будет голосовать за Трампа, потому что тот не способен работать главой государства. И тут началось! Бывшего спасателя на месте теракта 11 сентября забросали тысячами писем, электоронных посланий и SMS — с поддержкой, но еще больше с угрозами. В том числе, в адрес семьи. Местная газета объявила, что он и не спасатель вовсе, потому что присоединился к работам только через месяц. 19 декабря Супран голосовал за республиканца Джо Кейсика, но не за Трампа. Он оказался единственным из республиканских выборщиков, который официально заявил, что будет голосовать не так, как положено. Еще 20 выборщиков, сообщали либеральные СМИ, «склонялись» сделать так. Но для поражения Трампа были нужны 37 «бесчестных выборщиков»-республиканцев из 306, и ни голосом меньше!

Кстати, местные власти не всем позволили проголосовать так, как хотелось. В штате Мэн один из 4-ех выборщиков Дэвид Брайт первоначально отдал свой голос за Берни Сандерса, как он сказал, в «честь тысяч молодых избирателей», поддержавших сенатора из Вермонта. Однако официальные лица из избирательной комиссии заявили, что этот выбор сделан в нарушение закона, и выборщик переголосовал за Хиллари Клинтон.

В каждом штате — свои законы о выборах, и поэтому общая картина выглядит пестрой. Например, в Колорадо местный госсекретарь Уэйн Уильямс пообещал удалить из списка выборщиков тех, кто проголосует против воли большинства избирателей штата, где победила Хиллари Клинтон. Однако федеральный суд штата вынес решение о том, что отстранение выборщиков является нарушением 12-ой поправки к Конституции США.

В 29 штатах и округе Колумбия действуют законы, требующие от выборщика голосовать за кандидатов их партий, но нарушители только платят штраф, нет судебного преследования. В 21-ом штате вообще нет требования голосовать так, как проголосовало большинство, это только дань традиции. Платить денежный штраф за «бесчестных выборщиков» вызвались сотни американцев, в том числе, упоминавшийся режиссер Майкл Мур.

Накануне 19 декабря противники Трампа создали движение «Выборщики Гамильтона» в честь Александра Гамильтона, одного из отцов-основателей США и... коллегии выборщиков. Гамильтон считал коллегию выборщиков компромиссом между прямыми президентскими выборами и выборами президента Конгрессом.

«Мы чтим видение Александра Гамильтона, коллегия выборщиков должна, в случае необходимости, действовать в качестве конституционной защитной меры против тех, кто не обладает достаточной квалификацией для того, чтобы быть президентом», — сказано в заявлении на веб-сайте движения.

Когда сайт Politico опубликовал списки выборщиков, в их адрес понеслись потоки писем и сообщений. Беспрецедентное, не виданное прежде в американской истории, давление.

В Пенсильвании власти штата приставили офицера полиции к каждому из 20 выборщиков, охраняя их по пути к местному Капитолию в Гаррисберге. В Мичигане 22-летний студент Майкл Банериан получил по почте десятки писем с угрозами. «Мне обещали засунуть в глотку револьвер и вышибить мозги»-заявил он газете Detroit News. Другой местный выборщик Джим Роадс, по профессии — оценщик домов, сообщил, что он потерял десятки заказов, когда люди узнали, что он будет голосовать за Трампа. Еще один член коллегии из Мичигана получил 66 тысяч электронных писем с требованием стать «бесчестным выборщиком».

Комментируя эти сообщения, как обычно в Твиттере, Трамп написал: «Если бы многие мои сторонники вели себя так и угрожали другим, как это делают люди, проигравшие выборы, как бы их тогда презирали и оскорбляли?»

Действительно можно только представить себе, что было бы, если бы на улицы американских городов вышел рассерженный электорат Трампа — не миллионеры и белые воротнички из зажиточных пригородов метрополий, а рассерженные дальнобойщики, лесорубы, ковбои, строители, посудомойки, которым миллиардер обещал лучшую, а главное — «более справедливую» жизнь?

Этого пока не будет. Вечером 19-го декабря Трамп поздравил в соцсетях своих сторонников с окончательной победой: «Мы сделали это!.. несмотря на искаженную и неправильную прессу».

Официальные итоги голосования выборщиков будут подсчитаны и оглашены 6 января в американском Конгрессе. Заседание будет вести еще один уходящий в историю политик — вице-президент Джозеф Байден.